Avançar a la primavera la baixada dels raiers salva la festa de Coll de Nargó

La 35a Baixada de Raiers de Coll de Nargó ha consolidat el canvi de la data de la primera baixada de la temporada a la primavera per tenir un cabal suficient pel descens i donar continuïtat a aquesta tradició Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat que rememora l'ofici raier. Al canvi de data també se li sumen les darreres pluges que han fet augmentar el cabal del riu Segre. D'aquesta manera, una desena de raiers han pogut recuperar part del recorregut de les primeres edicions amb dos rais. En el marc de la primera baixada d'enguany, l'Associació Cultural dels Raiers de la Ribera del Segre també ha celebrat la Creu de Sant Jordi atorgada per la Generalitat de Catalunya.

Els rais de Coll de Nargó han tornat a baixar pel riu Segre aquest dissabte per reivindicar el seu passat fortament lligat a l'ofici raier, un dels més populars de la població fins a principis del segle XX. És el segon any que la baixada se celebra durant la primavera per la sequera. "Vèiem perillar la festa durant els mesos d'estiu", ha explicat el president dels raiers de Coll de Nargó, Àlex Ferré. Enguany, una desena de raiers han baixat amb dos rais de 3 trams cadascun.

El canvi de data de la baixada a Setmana Santa ha permès allargar el recorregut del descens. D'aquesta manera, un rai ha començat el trajecte des del pont de Fígols, a Organyà, per fer un trajecte de 2 quilòmetres fins als clops de Fígols. Aquesta zona també ha estat el punt de sortida i arribada del segon rai, que ha fet un trajecte de mig quilòmetre tal com es feia en les darreres edicions celebrades a l'estiu. Els raiers de Coll de Nargó han decidit mantenir aquest recorregut, ja que es tracta d'un espai on el públic pot veure l'enraiada.

En Joan Ramon, que fa 24 anys que participa a la baixada de raiers, ha valorat de manera positiva l'experiència d'enguany tot i que ha explicat que l'aigua en aquestes dates "cobreix més i està més freda".

Creu de Sant Jordi 2023

La Baixada dels Raiers és una festa que recorda a les noves generacions la professió del raier. Aquesta rememoració ha valgut a l'Associació Cultural dels Raiers de la Ribera del Segre el reconeixement de la Creu de Sant Jordi 2023, un any després que la UNESCO hagi declarat els raiers Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Dos reconeixements que, segons Ferré, "aporten l'espurna de continuar amb aquesta tradició".

La jornada també és una festa que fa homenatge a les dones dels raiers amb una ofrena floral a un monument. A banda d'un dinar popular a la plaça de l'Ajuntament, la jornada també preveu una jugada de quinto a la mateixa plaça organitzada per l'AFA de l'Escola Sant Climent.

Coll de Nargó va ser un dels nuclis més importants pel transport fluvial de fusta a Catalunya. Cap als anys vuitanta, diverses dècades després de la desaparició de l'ofici del raier, es va recuperar aquesta activitat per part dels veïns de la població.