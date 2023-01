L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha fet una recollida de les queixes dels usuaris de la línia de bus que connecta el municipi amb Barcelona, amb l’objectiu de fer front comú per fer-les arribar a l’empresa explotadora, Monbus, i poder exigir que es corregeixin les deficiències i es facin les millores oportunes.

El primer que s’ha fet és una reunió presidida pel regidor de Mobilitat olesà, Jordi Martínez, i oberta als usuaris i usuàries, que va reunir una cinquantena de persones i en què aquestes van expressar les seves queixes i suggeriments en relació amb aquest servei de transport.

Sobretot, aquest malestar es va centrar en aspectes com ara les dificultats de comunicació amb Monbus a l’hora de fer consultes o presentar reclamacions; l’incompliment dels horaris; l’oferta considerada insuficient de busos respecte a la demanda, i que molts dels vehicles no passen per la parada o deixen gent sense pujar al vehicle per manca de seients lliures.

El regidor de Mobilitat ha explicat que una de les causes de l’augment de les queixes dels usuaris i usuàries coincideix amb l’entrada en vigor de la reducció de les tarifes del transport públic el setembre passat: «ha augmentat el volum d’usuaris però no el nombre de busos». Segons Martínez, la situació de malestar no és exclusivament responsabilitat de Monbus. «La partida pressupostària de la Generalitat s’hauria d’haver incrementat en previsió a un augment de la demanda», diu el regidor, que hi afegeix que, amb més recursos, la companyia «podria millorar un servei que ara mateix no s’està prestant i és inadmissible».

D’altra banda, el regidor de Mobilitat ha recordat la importància de deixar constància formal de totes les queixes concretes presentant una instància a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Olesa. Per a Martínez, la finalitat és aportar tota aquesta documentació a la Generalitat per demostrar que «la concessió no funciona».

Jordi Martínez va presidir la reunió posant l’accent en que els objectius de la sessió informativa eren explicar l’origen del conflicte, recollir queixes i suggeriments de les persones usuàries i mostrar la implicació del consistori per solucionar l’actual situació de malestar envers el servei de bus interurbà.