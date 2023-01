L’Ajuntament d’Esparreguera ha obert un procés de participació amb els veïns per tal que indiquin com voldrien que fos l’antiga carretera N-II. Es tracta que els tècnics tinguin les bases per a la redacció del futur projecte, d’acord amb la reurbanització d’aquest eix urbà que engloba les avingudes Francesc Macià i Francesc Marimon, des de la rotonda sud fins a la rotonda de les girafes. El projecte es fa d’acord de l’Agenda Urbana d’Esparreguera. que preveu com ha de ser la població a nivell urbà durant la propera dècada.

Ahir es va fer publica una enquesta ciutadana, que estarà activa fins al 22 de gener, perquè la població pugui participar en la definició de les directrius per convertir l’antiga carretera nacional en una avinguda, segons han explicat fonts municipals. L’enquesta s’ha previst en format digital, però també hi haurà impresos de paper a comerços de la zona i a equipaments municipals. A més a més, el gofern local ha explicat que durant cinc dies d’aquest mes es farà treball de camp amb enquestadors a peu de carrer per copsar l’opinió de la ciutadania. En aquesta mateixa zona, a les avingudes Francesc Macià i Francesc Marimon a final d’any es va dur a terme la renovació de la capa superficial del paviment asfàltic de tot el vial. El projecte el dur a terme l’empresa adjudicatària, Paisaje Transversal. El document Agenda Urbana ha de definir el conjunt de la població, però té com a punts especials la Colònia Sedó i l’antiga N-II. L’enquesta que es fa ara demana a la ciutadania sobre la connectivitat, l’accessibilitat i la seguretat de les avingudes de Francesc Macià i Francesc Marimon, abordant des del transport públic, fins a la mobilitat ciclista, de vehicles, l’aparcament i la seguretat ciutadana; i també sobre la habitabilitat i identitat de l’espai, amb preguntes sobre les zones vegetals, la xarxa de drenatge i sanejament, la d’infraestructura elèctrica i adsl, els punts de recollida de residus, el mobiliari urbà o la situació de la carretera en referència a la inclusió per a persones de tota edat, gènere, i necessitats diverses.