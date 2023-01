Creu Roja del Baix Llobregat Nord va culminar la campanya «Els seus drets en joc», que forma part del projecte «La Joguina Educativa», recollint 786 joguines. Es tracta d’una iniciativa solidària que aplega joguines per a infants de famílies en situació de vulnerabilitat. Ja fa uns quants anys que la institució solidària duu a terme aquesta campanya, en considerar que el joc és una de les vies més útils per a la difusió de qualsevol proposta educativa i pedagògica. Els infants que el dia de Reis van rebre a casa les joguines formen part de famílies en situació de vulnerabilitat que són ateses durant tot l’any a càrrec de la Creu Roja del Baix Llobregat Nord, així com derivades dels Serveis Socials Bàsics. La campanya s’ha centralitzat a Martorell, tot i que s’han sumat esforços junt amb la de Sant Andreu de la Barca, Olesa de Montserrat i el Centre Penitenciari de Brians.