El sindicat d'infermeria SATSE Catalunya, lamenta que s’hagi produït el tancament de la casa de naixements de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell i adverteix que és un “indicador d’alarma” sobre "el greu declivi" que pateix el sector. Per aquest sindicat, “el número de professionals és insuficient i les condicions laborals que s’ofereixen a Catalunya son, en gran mesura, la raó”. L'hospital no ha deixat d'atendre els parts, però ha tancat l'espai que havia creat per poder atendre mares que desitgessin tenir un part natural.

El cas de la fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, és "paradigmàtic", segons el sindicat "ja que en els darrers mesos un gran nombre de llevadores han deixat aquest centre, que s’ha vist obligat a tancar les seves portes". El sindicat SATSE Caralunya assegura que "en múltiples vegades" ha traslladat a les diferents institucions i direccions d'hospitals que “han de cuidar aquest col·lectiu, no només des de la incentivació econòmica, sinó també en el respecte de les seves competències”.

El cessament de l’activitat d’aquest centre “suposa una gran pèrdua per a les actuals i futures gestants”. Des del seu naixement la intenció del centre era impulsar un model d’atenció natural al part, liderat per llevadores i oferint un entorn proper i segur a les famílies. “Un esquema que no es pot donar quan les ràtios de professionals son insuficients”, afirmen desde SATSE Catalunya.

Situació preocupant

Fa anys que Catalunya té una de les ràtios més baixes de llevadores entre els països de l'OCDE, comptant només amb 23 professionals per cada 100.000 dones, mentre que aquesta mateixa organització internacional en recomana 69 i la mitjana dels països de la Unió Europea la supera amb un 69,8. El problema de manca de llevadores també s'estén a tot el territori espanyol, on hi ha 12,4 llevadores per cada 1.000 naixements, mentre que a la resta d'Europa, la mitjana és de 25.9 per cada 1.000.

SATSE Catalunya rep queixes de llevadores que confirmen que les estadístiques son “posar sobre paper i en números la realitat que patim a diari al nostre lloc de feina: tot i que ens cobrim entre nosaltres i doblem torns, no s’arriba”. Segons el Sindicat és important que la societat prengui consciència que la manca de llevadores repercuteix directament en el temps que els professionals poden dedicar a cada dona i resta de “la qualitat assistencial i l’atenció humanitzada i propera que la gestant mereix”.

L’Organització reclama a les Institucions, l’Administració i les diferents direccions del centres sanitaris “posar fil a l’agulla i començar a redreçar la situació”. Segons el Sindicat, cal augmentar les places que s’ofereixen cada any per especialitzar-se en infermeria obstètrico ginecològica, sent llevadora la més demandada pels aspirants. En paral·lel també és necessari millorar les condicions laborals que, a més d’incloure un reconèxement salarial, haurien de permetre el desenvolupament real, autònom i complert de les competències de les llevadores. “Tenim les especialistes millor formades d’Europa i les estem desaprofitant” alerten desde SATSE Catalunya.