La Passió d'Olesa de Montserrat torna a les representacions a l'entorn de setmana santa i ho fa potenciant, més enllà de l'epopeia religiosa, un conflicte entre els poders fàctics i els polítics de l'època, un thriller per on hi passen Jesús, Maria, Magdalena, Judes i Ponç Pilat. És una espectacle consolidat, que es troba en revisió permanent i que l'any passat ja va tenir una gran relectura transformant conceptes de la representació. Es representa en un l'escenari amb la boca més gran de tota Europa i en un teatre construït expressament per l'ocasió l'any 1987 que té prop de 1.500 persones d'aforament. L'espectacle ofereix 8 funcions, la primera el 12 de març i l'última l'1 de maig.

L'equip artístic de l'entitat que organitza La Passió d'Olesa es proposa oferir una representació vàlida per espectadors d'avui, àgil en la representació escènica, d'una durada moderada -poc més de dues hores-, de gran qualitat i amb espectacularitat. És una representació que no ha perdut allò que l'ha fet arribar fins avui, la participació del poble olesà. Es tracta d'actors amateurs, amb un gran coneixement del text i de la interpretació dels personatges. La gran transformació del 2022 El 2022 es va estrenar la nova Passió d'Olesa, que és un espectacle completament renovat, molt més curt, amb un nou concepte de tractament dramatúrgic, tècnic i escenogràfic sorgit la feina feta per l’equip de col·laboradors de l’entitat. "2Les escenes ja no segueixen estrictament l’ordre cronològic -l’espectacle té diversos moments de flashback- i els quadres s’enllacen entre ells d’una manera fluïda i vibrant, a una velocitat que va suposar tot un repte logístic. Es van recuperar textos que feia dècades que no pujaven a escena, però que permetien entendre millor les motivacions dels personatges, i es van deixar enrere quadres que feia temps que formaven part de l’espectacle", segons expliquen els mateixos responsables de la representació. La nova proposta busca trencat amb estructures teatral més tradicionals i acostar-se a propostes més actuals d'escenificació. Tot plegat per fugir de l'estructura tradicional i rígida d'aquest tipus de representacions i acostar-se al llenguatge teatral actual. Al capdavant de l’equip creatiu del nou muntatge hi son el tàndem format per Xavier Povill –net de l’autor del text- i Joan Gil. Amb aquesta transformació la Passió d’Olesa s’humanitza. Els personatges principals mostren d’una manera diàfana els seus sentiments, dubtes, contradiccions i alegries, i també pors, odis i tristeses, perquè el públic pugui trobar-hi aquelles emocions que són compartides per tothom. Alhora, la nova dramatúrgia permet entendre l’espectacle a qualsevol persona, conegui o no la història que s’hi explica: en les primeres escenes els personatges principals es donen a conèixer amb les seves accions i apareix clarament quin és el conflicte principal de la història i que desencadenarà tota l’acció. Més de 500 anys a Olesa de Montserrat La primera referència escrita la tenim documentada l’any 1538. Amb el pas del temps, la tradició va esdevenir un important espectacle teatral, patrimoni del nostre país, que ha transcendit amb escreix allò que en origen era vinculat al període de Setmana Santa a Catalunya.