Els socialistes del Baix nord exigeixen que s'acceleri la construcció dels nous jutjats

La diputada Sònia Guerra i candidates socialistes a alcaldies del Baix Llobregat Nord lamenten "la deixadesa" que pateixen els jutjats de Martorell i en fan responsable el govern català. La diputada socialista al Congrés dels Diputats Sònia Guerra, acompanyada per l’alcaldessa de Sant Andreu de la Barca, Ana Alba; el candidat a l’alcaldia de Martorell, Javier González; la candidata a l’alcaldia de Castellví de Rosanes, Vicky Castellanos; la candidata a l’alcaldia de Collbató, Gemma Rodríguez; i regidores i regidors socialistes del nord del Baix Llobregat han visitat els jutjats de Martorell per veure l’estat actual de les instal·lacions i per parlar amb els seus professionals.

En declaracions posteriors a la visita, Sònia Guerra ha celebrat que el Departament de Justícia de la Generalitat anunciés fa uns dies que les obres per construir la nova seu judicial de Martorell començaran el 2024, però ha dit que la Generalitat “ha de passar de les paraules als fets”, perquè “portem massa anys amb promeses que no s’acaben complint”. I ha afegit que "els veïns de les diferents ciutats i pobles del nord de la comarca necessiten uns jutjats que garanteixin un servei de qualitat. És inadmissible que faltin professionals i que els que hi ha treballin amb unes condicions i uns espais tan precaris.”

La diputada socialista, que és també la secretària de Polítiques Feministes del PSC, ha recordat que la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, va dir que durant la Setmana Santa començarien les obres per habilitar una sala específica per a les dones víctimes violència de gènere i ha lamentat que aquesta no estigui acabada. “Malauradament, aquesta sala no està habilitada i, per tant, a dia d’avui les dones víctimes de violència de gènere que tenen aquest jutjat com a referència segueixen patint una revictimització. Elles necessiten de forma urgent un espai digne.”

Per la seva part, Ana Alba ha afirmat que “no podem permetre que aquestes dones s’estiguin trobant amb els seus agressors. No és quelcom que haguem d’evitar actualment, sinó que fa anys que ho hauríem hagut d’evitar. Portem molt de temps reclamant-ho i la Generalitat ja no pot posar més excuses.”

Javier González ha dit que “estem cansats de falses promeses” perquè “portem massa temps amb aquest projecte aturat i ni la ciutadania ni els professionals poden esperar més.” Vicky Castellanos, que és també consellera comarcal de Dones, ha denunciat que “les víctimes de violència de gènere vegin agreujada la seva situació per la falta d’un espai digne” i Gemma Rodríguez ha recalcat que “els veïns de Collbató necessiten uns jutjats de qualitat.”