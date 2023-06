El socialista Eduard Rivas, actual alcalde d'Esparreguera, ha estat investit, per tercera vegada, com a batlle del municipi aquest dissabte al migdia. Rivas, serà l’alcalde d’Esparreguera durant els propers 4 anys. Ha estat reelegit com alcalde amb 8 vots a favor dels regidors del PSC i 2 dels regidors de Junts per Esparreguera. La resta de formacions han emès el seu vot en blanc, excepte VOX, que també havia presentat candidatura, però el seu vot ha estat declarat nul. La sessió ha estat presidida per la mesa d’edat, integrada per Adolfo Sancha, com a regidor de més edat, i Albert Campillo, com a regidor més jove, acompanyats del secretari de la corporació, Francesc Fernàndez.

El pelnari de l'Ajuntament d'Esparreguera estarà format durant els propers 4 anys per Eduard Rivas, Nativitat Sánchez, Juan Jurado, Desirée Gómez, Sandra Chaparro, Joan Nuñez i Núria Escobar, com a representants del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés; Alfons Puche, Montserrat Vilardosa i Albert Campillo, en representació d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal; Andrés Labella i Neus Roca, d’Esparreguera 2031 – Junts-Compromís Municipal; Emmanuel Ortí i Glòria González, que avui ha excusat la seva presència i prendrà possessió en la propera sessió plenària, ambdós representants de la formació Esparreguera En Comú Podem-Confluència; Miguel Guiral i Mònica Martínez, de la Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista; Jordi Mestres i Jordi Morales de Junts per Esparreguera – Ara Pacte Local; Francisco Aguilar de VOX; i Adolfo Sancha en representació del Partit Popular.

Per a l’elecció de l’alcaldia s’han presentat dues candidatures: Eduard Rivas per part del PSC i Francisco Aguilar per part de VOX. Acte seguit s’ha produït la votació de tots els regidors i regidores amb un resultat de 10 vots a favor de la candidatura d'Eduard Rivas, 9 vots en blanc i 1 vot nul. En no obtenir el suport de la majoria absoluta del Ple, Rivas ha estat proclamat alcalde com a candidat de la llista més votada en les passades eleccions municipals, celebrades el 28 de maig.

Finalment, els portaveus dels diferents grups que formen l’arc municipal han explicat el sentit del seu vot en l’elecció de l’alcaldia i han valorat la reelecció d’Eduard Rivas. El portaveu del PP, Adolfo Sancha, ha assegurat que “faré oposició col·laborant, i li ho posaré difícil a l’alcaldia perquè hem dedicar-nos més a combatre l’apatia política de la vila d’Esparreguera” i ha afegit que “treballaré per il·lusionar, exigir i ajudar”. El portaveu de VOX, Francisco Aguilar, ha destacat que “exigirà al govern que Esparreguera sigui un poble més net i sense barreres arquitectòniques” i ha fet referència als barris de Mas d’en Gall i Can Rial, “que sempre han estat abandonats i necessiten intervencions, més neteja, transport i seguretat”. Per la seva banda, el portaveu de Junts per Esparreguera, Jordi Mestres, ha assegurat que “el partit que encapçalava Rivas va treure una majoria sòlida i, per això, l’hem recolzat amb el vot respectant així la llista més votada” i ha demanat “dedicació, implicació i il·lusió a tots els regidors i regidores en aquest nou mandat”. Mestres ha apuntat que els objectius del seu partit són “fer una oposició sempre constructiva i treballar de forma responsable i buscant acords amb la finalitat de millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes del nostre poble”.

El portaveu de la CUP, Miguel Guiral, ha destacat que “en els propers 4 anys la nostra tasca serà tornar a trencar el desinterès i retornar la sobirania a la majoria participativa del municipi, combatent els discursos d’odi que arriben de l’extrema dreta” i ha afegit que “treballarem per un municipi feminista, divers, dissident, lliure de violències, independentista, socialista, antiracista i ecologista”. Altrament, el portaveu d’Esparreguera en Comú Podem, Emmanuel Ortí, ha afirmat que “seguirem treballant per fer d’Esparreguera una vila millor i treballarem per tenir en compte tots els barris i tota la ciutadania, estiguem on estiguem, seguirem treballant conjuntament”. El portaveu d’Esparreguera 2031-Junts, Andrés Labella, ha apuntat que “farem una oposició sempre constructiva per la millora de la vila, en el marc de l’Agenda Urbana, que ara caldrà desenvolupar”. “Som 21 regidors i regidores als quals el poble ens ha donat la confiança per fer la feina el millor que puguem, hem de posar el comptador a zero i treballar 4 anys per millorar la vila”, ha conclòs el regidor.

El portaveu d’ERC, Alfons Puche, ha explicat que “no hem presentat candidatura pròpia per prestigiar la política local. En aquesta darrera campanya s’han produït diversos fets que no col·laboren al prestigi de la política i, per això, volem retornar la confiança a l’electorat que va votar de forma massiva la força que encapçala Eduard Rivas i reconèixer així la sobirania electoral, facilitant la investidura de la llista més votada”. Puche ha apuntat que “correspon a la força més votada jugar les cartes per decidir de quina manera vol plantejar la governança, nosaltres continuarem amb la nostra més lleial col·laboració”. Per la seva banda, el portaveu del grup municipal del PSC, Daniel Farriols, ha assegurat que “tenim una vila extraordinària i hem de reivindicar l’orgull de poble, que ha de ser una de les fites que hem de tenir aquest mandat i això ha de ser feina de tots, govern, oposició, entitats, societat civil i accions individuals de cadascú”. Farriols ha reafirmat “el compromís per seguir treballant amb intensitat, posant el millor de tots i totes nosaltres i des del respecte pels 21 regidors i regidores, perquè cadascú representem una part de la població d’Esparreguera” i ha apuntat que “el nostre compromís és cercar acords i diàleg”.

Finalment, l’alcalde Eduard Rivas ha assumit el càrrec per tercer mandat consecutiu afirmant que "allò important no és l’aritmètica, l’important és la responsabilitat de les decisions que prenem i el consens en la política municipal” i ha afegit que “el desig és esperonar els partits per aconseguir un govern fort i, per això, faig una crida per a que puguem trobar aviat aquest acord que ens faciliti treballar junts per la vila”. Eduard Rivas ha assegurat sentir-se “molt orgullós de servir de nou com a alcalde a tota la vila d’Esparreguera” i ha mostrar el seu agraïment a totes les persones votants, els companys i companyes de partit, la resta de regidor si regidores del consistori, els ex alcaldes de la vila i els treballador si treballadores municipals.