L’exregidor del PSUC Paco Fernández Hoces, que va morir dimarts passat, va ser recordat en el darrer ple de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Tenia 71 anys i era el pare de l'actual regidor del PSC, Carlos Fernández Ruiz. Paco Fernández, després de ser regidor entre el 1981 i el 1983, va passar a militar al PSC. Actualment, no tenia càrrecs polítics, però estava actiu reclamant una millora de l'atenció sanitària al CAP d'Olesa. Va morir per una infecció respiratòria.

El ple d'Olesa de dijous es va iniciar amb un minut de silenci i una primera intervenció de l'alcalde, Jordi Parent, per donar el condol a la família i amics i, òbviament, al regidor Carlos Fernández, fill del difunt. Parent va demanar el minut de silenci, que la sala, plena, va respectar i va tancar amb aplaudiments. El fill del finat, Carlos Fernández Ruiz, va adreçar unes paraules sentides destacant que el seu pare "era una persona molt estimada a Olesa de Montserrat", on havia arribat els anys 60. Compromís amb la gent, honestedat i la lluita constant. Va destacar, també, la feina de regidor i els canvis que va fer com a responsable del cos de policia local (va ser regidor de Governació). I va tancar la seva intervenció amb agraïments al que li havien donat suport en els dies d'ingrés del pare i a "la sanitat pública del nostre país" i molt especialment al tracte rebut per part del personal d'urgències de l'Hospital de Bellvitge, on el pare va estar ingressat, emfatitzant que "tenim una de les sanitats públiques més bones del món".

Paco Fernández havia nascut a Tocina, però de ben jove va viure a Olesa on va fer arrels. Era electricista de formació, i va treballar en l’àmbit del manteniment industrial i fent tasques a la construcció. I també va ser professor de l’Escola Municipal d’Arts i Oficis d’Olesa. Va tenir diverses responsabilitats sindicals en el sector tèxtil i va ser secretari d’organització de la federació tèxtil de Comissions Obreres (CCOO).

Actualment, era el president i portaveu de la plataforma Coordinadora Ciutadana per una Sanitat Pública i de Qualitat.