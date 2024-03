Els Bombers de la Generalitat han extingit aquest dilluns al migdia un foc de cuina en un domicili del carrer del Bruc, a Esparreguera. Els serveis d’emergències han rebut l’avís a 2/4 de 2 del migdia i una dotació s'ha desplaçat fins al lloc de l'incident.

Es tractava d’un foc de petites dimensions que ha causat desperfectes en el mobiliari i ha deixat dues persones intoxicades per fum. Els afectats han rebut l'atenció del SEM in situ i no han requerit ingrés hospitalari. Els Bombers han sanejat la instal·lació cremada pel foc i s'han retirat del servei.