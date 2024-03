Els Agents Rurals denuncien un conductor al Lluçanès que circulava amb una arma carregada i desenfundada

El Grup Especial de Verins i Antifurtivisme (GEVA) del cos d'Agents Rurals ha denunciat tres persones d'una mateixa colla de caça al municipi de Lluçà (Lluçanès) per incompliments en la normativa de caça i en relació a la seguretat. Un d'ells va ser interceptat circulant per una carretera local durant una batuda de senglar amb una arma de foc carregada i desenfundada i a l'abast del conductor. També tenia la llicència de caça caducada. Durant l'escorcoll del vehicle es van trobar dos braons (paranys prohibits per capturar mamífers), els quals poden suposar un perill per la seguretat de les persones.

Els agents també han denunciat un altre individu per fer ús de l'arma de foc en una zona de seguretat i portar un carregador il·legal amb més capacitat de la munició autoritzada, així com per haver abatut un seglar en una àrea privada de caça sense autorització. També es va denunciar una tercera persona per caçar sense permís.

En un comunicat els agents informen que s'han comissat diverses armes, el carregador il·legal amb més munició de la permesa, els paranys prohibits i d'altres estris. Segons apunten, aquests fets comporten responsabilitats administratives i penals segons la normativa vigent.