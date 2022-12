El debat polític de Puigcerdà ja té el segon protagonista per a les eleccions municipals de la primavera que ve. ERC ha anunciat que qui va ser cap de llista l’any 2019 i encara és el cap de l’oposició a l’Ajuntament, Joan Manel Serra, repetirà com a cap de cartell. Amb aquest anunci i el fet fa tres setmanes per l’empresari i cap visible de l’Associació Universitària de Cerdanya, Francesc Armengol, d’encapçalar un nou projecte sota el nom Futur per Puigcerdà, tan sols falta que, principalment, l’actual alcalde, Albert Piñeira, confirmi les seves intencions d’intentar el quart mandat en nom de Junts.

Des d’ERC de Puigcerdà han explicat que Joan Manel Serra ha resultat escollit per unanimitat per les bases després d’analitzar la feina feta els últims quatre anys:«la formació republicana avalua positivament la feina realitzada al consistori. Una oposició constructiva, prepositiva, al servei de la ciutadania i posant en valor el territori i un nou horitzó més feminista, ecologista, republicà i social, així com la transparència que tan caracteritza la nostra organització». Ja com a nou candidat a l’alcaldia, Serra ha apuntat quin serà el seu decàleg a la sala de plens: «el proper maig hi ha unes eleccions on s’escolliran els nous reptes del municipi. Treballarem per garantir un consistori ferm amb el medi ambient i la transparència, amb un model educatiu i econòmic diferent, posant sempre les polítiques socials al costat dels nostres veïns i veïnes. Volem un Ajuntament de Puigcerdà que sigui capdavanter en els drets i les llibertats, en el rigor de la gestió del pressupost públic i que representi a tothom, sigui del barri que sigui». El candidat ha anunciat que en els pròxims dies completarà la presentació del cartell electoral donant a conèixer una candidatura que «representarà el conjunt de la ciutadania de Puigcerdà, a les seves empreses, a les entitats culturals». Joan Manel Serra i Arenas és arquitecte tècnic del sector immobiliari i regidor a l’Ajuntament des de l’octubre de 2018. Actualment ERC té tres regidors a la sala de plens, on fa oposició al costat d’una regidora del PP davant els nou regidors de Junts.