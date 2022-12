La baixada de rais de Coll de Nargó de l’any que ve incorporarà un canvi substancial com és el canvi de dates, ja que per primera vegada en 34 anys d’història se celebrarà a la primavera en comptes de l’agost. El motiu és que la sequera fa «impossible» mantenir les dates tradicionals, segons ha anunciat el president dels Raiers de Nargó, Àlex Ferré, el qual confia que el reconeixement de la Unesco serveixi per obtenir més ajuts per poder organitzar la baixada. Igualment, Ferré ha destacat que la distinció mundial, a més de ser un «honor», ajudarà a consolidar la festa i a mantenir vives les tradicions. En aquesta línia, el cap dels raiers de l’Alt Urgell ha remarcat que «farem tot el possible per no perdre ni els orígens ni la nostra identitat. Venim dels raiers i ho continuarem recordant cada any», ha afegit. Coll de Nargó ha estrenat un monument als raiers en el marc de la celebració per la catalogació de la Unesco.