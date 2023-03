L’Associació Universtària de Cerdanya ha fet pública la graella principal de la que serà la 25a edició de la Universitat d’Estiu Ramon Llull Puigcerdà aquest pròxim estiu. Entre els cursos que ha programat hi ha un sobre el Tractat dels Pirineus que recuperarà la història i els escenaris que van dividir la Cerdanya en dos estats l’any 1659. També en l’àmbit local, la URL inclourà una Jornada Professional del Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat dedicada a la gestió dels boscos de Cerdanya.

La cita acadèmica anual més rellevant a la Cerdanya oferirà aquest any prop d’una vintena de propostes, entre les quals hi haurà onze cursos, tres tallers, tres jornades professionals i un ‘Summit’ sobre oci electrònic. L’AUCER ha fixat el començament del mes de maig per l’obertura de les inscripcions i se’n podrà consultar els detalls al seu web, aucer.org. El curs sobre el Tractat dels Pirineus inclourà una visita a indrets que testimonien la frontera a la Cerdanya, a càrrec del catedràtic d’Història Xavier Gil, segons han explicat des de l’AUCER. Així, els organitzadors de la graella formativa han apuntat que «la salut i el benestar també tindran un any més força presència amb, per exemple, formacions sobre com millorar la comunicació entre pares i fills amb Sara Rodríguez i Maria Teresa Rodríguez, i sobre les Constel·lacions Familiars aplicades a l’esport amb Sara Rodríguez i Meri Puig, a més d’un curs sobre l’àmbit sanitari». Completaran el cartell de cursos, de vuit hores, els dedicats a la «Tècnica Alexander» aplicada a músics i cantaires, que impartirà Ariadna Faustino; el de cuina que oferirà la cuinera cerdana Núria Bonet i l’activitat titulada «Presentacions en públic: superar-se, arriscar, influir», per millorar la comunicació verbal, que anirà a càrrec del periodista i professor en centres com ESADE i la UPF David Espinós, segons ha enumerat l’organització.

La cita també proposarà tallers, d’unes quatre hores, sobre, per ara, tast de formatges maridats amb vins, amb l’enòleg i gastrònom cerdà Toni Cot i un sobre «Art Experience», per part de Pincelea.