La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) ha llançat un avís als regants de la conca que les reserves d’aigua són insuficients per garantir el regadiu dels cultius agrícoles. Els regants de Cerdanya, a la conca alta del Segre i l’Ebre, preveuen haver d’aplicar restriccions a partir principalment del mes de juny.

De moment els canals que reguen la Cerdanya no estan patint molt la situació de sequera perquè de totes maneres a la vall la temporada de cultiu comença més tard. En aquest sentit, els mesos de març i principi d’abril són encara tradicionalment de fred. Serà a partir de juny quan, amb els prats de dall a ple rendiment, quan els regants veuen que hauran de posar en marxa un sistema de restricció del consum d’aigua que afectarà els agricultors. Aquesta setmana el Segre baixa per la Cerdanya amb un cabal d’1,4 metres cúbics d’aigua per segon, quan la mitjana del mes passat, un mes de març històricament de desgel, va ser de cinc metres cúbics per segon, pràcticament la mateixa quantitat que la mitjana de l’any passat, 4,8 metres cúbics per segon.

Un dels sectors més grans que es veurà afectat per la sequera és el que rega el canal de Ger, que porta l’aigua per la Solana des de la Tor de Querol fins a All en un recorregut de 18 quilòmetres. El president de la comunitat de regants, Pere Oliu, ha explicat que «ara és quan començarà a afectar la sequera, als prats de blat i altres cultius. Haurem de regular el dret de rega en funció de les accions, de manera que aplicarem un barem fix per tots en funció de l’aigua que baixi pel canal, el que faci falta». Oliu ha apuntat que «ara a la primavera no hi haurà problemes, serà a partir del mes de juny quan n’hi haurà perquè no hi ha neu i no hi haurà aigua».

La comunitat de regants la formen 400 ramaders i agricultors que es reparteixen un dret de cabal de 800 litres per segon de manera contínua que permeten regar onze regants simultàniament.

A l’altre extrem de la vall, els regants de la comunitat del Rec Gros de Prullans, una canalització amb més de 200 anys que porta l’aigua de la Llosa fins els prats de Lles, Prullans i a tocar les ribes del Segre a Martinet, també preveu apliar restriccions en els pròxims mesos. La seva presidenta, Laura Font, ha explicat que «preveiem un estiu ben complicat i ja estempensant en reduir el repartiment del cabal i aplicar nous projectes d’estalvi d’aigua».

La Confederació ha alertat els gestors dels canals després d’assegurar a la junta de desembassament celebrada a Saragossa que les reserves als embassaments de Rialb i Oliana només poden garantir els abastaments i cabals ecològics. En aquest sentit, ña CHE s’ha mostrat preocupada per l’estat de la conca del Segre i ha admès que les previsions d’aportacions d’aigua que esperaven sumar durant aquests darrers dies no s’han complert. L’organisme afirma que la seva prioritat són els abastaments i demana fer un esforç perquè la població sigui conscient de la situació de sequera actual. La conca del Segre està en estat d’emergència des de fa onze mesos. L’embassament d’Oliana està al 47,2% de la seva capacitat, amb 39,9 hectòmetres cúbics d’aigua, i el de Rialb està al 7%, amb 28,3 hectòmetres. Entre els dos sumen 68,2 hectòmetres cúbics d’aigua i la CHE calcula que es necessiten uns 150 hectòmetres cúbics addicionals de reserves entre els dos pantans per revertir la situació d’emergència, és a dir, més del doble d’aigua que acumulen en aquests moments.

L’actual cabal d’1,4 metres cúbics d’aigua per segon que porta el Segre a Isòvol aquesta setmana contrasta amb els màxims que ha registrat el Segre en aquest punt en els últims anys com els 109 metres cúbics per segon del 23 de gener del 2020.