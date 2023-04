La ramaderia bovina de la Cerdanya té per ara garantida la nova generació de ramaders per a les pròximes dècades. Així es desprèn de la participació i els resultats obtinguts en els últims concursos de raça frisona en els quals han pres part les granges de la comarca, segons ha explicat el portaveu dels ramaders cerdans, David Bagaria.

En l’última edició del Concurs Morfològic de Raça Frisona de Catalunya, de les disset explotacions que hi van participar, quatre eren de la Cerdanya: Ca l’Alzina de Vilallobent, Cal Puig de Pi i Cal Rit i la Borda de Bellver de Cerdanya. Bagaria ha explicat que el certamen «va anar molt bé; la participació al concurs es fa per il·lusió i per ganes, perquè ens agrada treballar els animals». El portaveu del sector ha remarcat que «la ramaderia de la Cerdanya està guanyant cada vegada més en qualitat, els animals cada vegada són millors perquè la gent es va posant al dia. Això és necessari sobretot en la situació actual, amb els preus encarits que tenim en l’alimentació. Hem de tenir animals més bons per tenir una mica de benefici, no un gran benefici però sí una mica, cosa que encara serà més complicat amb el preu de la llet i l’any de sequera que estem tenint». Bagaria ha lamentat que no hi ha farratges per alimentar el bestiar, però també ha remarcat que a les granges hi ha relleu generacional: «Tenim la gran sort que els nois que venen són tots joves i a darrere tenen nens o cosins a qui els agrada la ramaderia. Potser amb ells podem garantir que el dia de demà hi hagi una qualitat de vida al sector que avui amb les vaques de llet és difícil perquè has de treballar els 365 dies l’any; però la generació actual d’entre 25 i 45 anys que han rellevat els seus pares ja està garantida».

En el concurs, Cal Puig va obtenir el tercer premi en la categoria de Braves d’entre 24 i 28 mesos; el segon premi per a vaques fins a 36 mesos també va ser per a Cal Puig; i la Borda va obtenir el segon i el tercer premi per a vaques de tres anys, així com el millor sistema mamari de Catalunya. A la secció infantil, per a ramaders fins a 16 anys, hi van participar dos joves cerdans.