La Cerdanya ha demanat al departament d’Educació més protecció per a les escoles dels pobles petits.

El Consell Comarcal ha traslladat als delegats del departament al Pirineu una demanda segons la qual es permeti als infants que acaben el cicle de les escoles bressol dels pobles petits passar a la primària del centre del mateix municipi encara que no hi estiguin empadronats. Aquesta és una petició que neix de la problemàtica que es troben pobles com Ger, Bolvir, Prullans i Llívia que fan una aposta política i econòmica per les llars d’infants i les escoles locals i que en l’etapa de la llar d’infants els és fàcil omplir les inscripcions amb infants d’altres municipis però que després, quan han d’entrar a primària, el mateix Departament els ho impedeix. Això buida les aules de les escoles més petites perquè amb la llei actual a la mà tan sols s’hi poden matricular els alumnes que viuen al mateix poble.

El president del Consell, Isidre Chia, ha argumentat que «a la llar d’infants hi poden anar infants d’altres municipis perquè els és més còmode als pares ja sigui per feina o perquè ja hi ha un altre germà, però quan han de passar a la primària han d’anar al seu municipi, principalment Puigcerdà. I això descapitalitza l’escola d’alumnes». Chia ha remarcat que «els pobles petits invertim molt en les escoles i en canvi perquè els nens s’hi puguin quedar en tenim ben poques fins al punt que algunes fins i tot haurien de tancar». Això passa molt amb famílies de Puigcerdà els tutors de les quals treballen en pobles del voltant i quan els infants han de començar primària han d’anar obligatòriament a l’Alfons I, Llums del Nord o la Vedruna de la capital cerdana. Igualment, els de Guils, que no te escola, per exemple, també han d’anar a Puigcerdà.

Segons ha explicat Chia, el departament s’ha compromès a estudiar la demanda de cara al pròxim curs.