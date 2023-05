La Generalitat, a través del departament Esportcat, ha augmentat a 675.000 euros els ajuts per al desenvolupament del programa Esport Blanc Escolar, el pla que permet els alumnes del Pirineu practicar esports de neu dins del currículum escolar.

Aquesta xifra suposa un augment del 4% respecte els 650.000 euros de l’any passat i que, com a novetat, incorpora la concessió i justificació a través de mòduls econòmics per a les activitats i el transport de l’alumnat, segons ha anunciat el Govern. Així, segons ha explicat el mateix Govern, «en el nou format, els mòduls s’han calculat a partir de variables tècniques, econòmiques i financeres que han permès reduir les activitats a unitats físiques mesurables, que poden incrementar-se i actualitzar-se d’acord amb l’evolució de l’índex de preus de consum». Amb aquest nou escenari, en cas de l’Esport Blanc Escolar, les activitats es poden concretar en un preu pel forfet, el lloguer de material i la sessió diària d’un tècnic per alumne, així com un preu unitari pel transport del professorat i l’alumnat, tal com ha detallat Esportcat. La subvenció del 2022 ja va augmentar el 20% respecte la del 2019.