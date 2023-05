De la mateixa manera que Puigcerdà, Alp va recollir uns resultats electorals que l’aboquen al pactisme. El poble ha donat un nou marge de confiança al grup de Govern que encapçala l’actual alcalde Carles Adserà amb Endavant Alp. La confiança, però, requereix d’algun pacte amb les altres forces polítiques.

Així, Endavant Alp Independents de Catalunya, un dels últims vestigis d’aquella Endavant Cerdanya escindida d’ERC, va obtenir quatre regidors, a un de la majoria. De manera que haurà de convèncer de nou a ERC, que ha revalidat el regidor que tenia en l’anterior mandat, o buscar nous socis. Junts per Alp de Glòria Rigola es va quedar amb tres regidors i 242 vots, 72 menys que els guanyadors. La clau, doncs tornarà a estar en mans d’ERC o la nova formació municipalista Viu Alp, que també va obtenir un regidor. Es tracta del que ho va ser en nom d’ERC el 2019, Jordi Solergibert, per tant el pacte es podria repetir ara, però, amb altres sigles. En nom d’ERC, el líder local, Toni Llord, va admetre que no havien estat uns bons resultats per la formació perquè partien amb l’esperança d’incrementar el seu pes a la sala de plens. Aquesta possibilitat hauria trencat l’empat a quatre entre ERC i Junts del 2019, però els vots no han reflectit aquesta expectativa. Llord va apuntar durant la nit electoral que encara és aviat per concretar si la formació republicana donarà suport a Adserà, Roig, Pous i Tiana, els quatre regidors d’EA, perquè continuïn un mandat més.