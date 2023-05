El xup xup que ha fet el poble de Llívia en els últims anys, amb l’afer de les multes de trànsit pel radar com a eix vertebrador, s’ha traduït amb un assalt a l’Ajuntament per part d’un grup d’electors sorgit de les entitats veïnals. Així, el fins ara alcalde Elies Nova, ara sota les sigles de Junts, surt de l’Ajuntament amb una sorpresa tant gran com la que li va fer entrar, llavors en nom d’Endavant Cerdanya.

Els resultats catapulten Fem Llívia amb una majoria de sis regidors dels nou que te la sala de plens i deixa Nova amb una sola cadira. El líder veïnal Albert Cruïlles serà ara l’alcalde amb un equip nou que parteix de zero en la política municipal. Una altra agrupació d’electors, Per Llívia, va aconseguir dos regidors que li donen també un rol a la casa consistorial.