La vintena de vots que van separar ERC de Junts i la vuitantena que ho van fer els republicants de Futur per Puigcerdà li va atorgar a la candidatura de Joan Manel Serra la victòria, el cinquè regidor i, de retruc, la responsabilitat de liderar la ronda de converses i el pla A per conduir el nou govern. Així ho han admès tant el candidat de Junts, Jordi Gassió, com el de Futur, Francesc Armengol.

Joan Manel Serra ha explicat aquest dilluns que "hem de ser molt curosos; jo escoltaré a tots dos, demà mateix començaré a fer trucades, però també hem de tenir clar que ells poden pactar i deixar-nos fora". Mentre caminava pel carrer aturat a cada moment per rebre felicitacions, l'alcaldable va expicar que aquest mateix dilluns a la nit ERC celebra una primera reunió per analitzar la situació i encarar el procés negociador. Serra ha apuntat que "tal com diuen el que treu millors resultats és qui ha de trucar la porta dels altres i així ho farem. Tant amb en Francesc com amb en Jordi estan a l'espera que els truqui i ho farem de seguida, ens agradaria que es pogués ja encarar be aquesta mateixa setmana".

Pel caldndiat de Junts, Jordi Gassió, no tan sols el més natural és que sigui ERC la que lideri aquesta primera opció de ser el primer partit al Govern municipal sinó que "jo d'entrada no veig un govern amb els dos que han quedat per darrera", amb la qual cosa descartaria, si més no d'entrada, el pacte que tem ERC entre la segona i tercera força.

Per la seva bana, Francesc Armengol ha apuntat que "en aquests moments tot és possible, no descartem cap possibilitat". En aquest sentit, el líder de Futur ha apuntat que tant pot ser que el seu partit faci govern, que es quedi a l'oposició o que el govern, fins i tot, sigui de concentració amb les tres formacions. Amengol ha argumentat que "nosaltres deixarem que ens truquin; estem oberts a parlar amb tothom i d'aquí al disset de juny poden passar moltes coses". Amb tot, el candidat de Futur ha emfatitzat que "jo trobo que si ERC ha tret els 80 vots de més, que sigui qui inicii les trucades... oi tant que si, perquè no. Després l'aritmètica ja veurem a on ens porta, poden pactar amb Junts, amb nosaltres, podem pactar Junts amb nosaltres, poden governar en solitari i fins i tot podriem governar els tres junts, hi ha feina per tothom". Armengol ha apuntat que ara no veu si els acords poden incloure una opció com ha passat a la Seu d'Urgell en l'últim mandat amb dos partits repartint-se l'alcaldia dos anys: "no se dir ara això; les fórmules existeixen però és molt aviat. Ara no m'hi atreveixo".

El nen Serra no s'arronsa

Puigcerdà ha viscut una nit postelectoral intensa amb la celebració per part d'ERC d'uns resultats que poden retornar a l'Ajuntament un govern republicà dotze anys després que el deixés Joan Planella. L'equip d'ERC, com un equip d'esports en nit de títol, va lluir una samarreta en la festa interna que proclamava el lema "el nen serra no s'arronsa" en referència al candidat i els contrincants als que s'enfrontava.