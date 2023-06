Els treballs d'excavació al fòrum romà de Iulia Libica de Llívia han permès els arqueòlegs descobrir nous fragments d’escultures de marbre que posen més llum a la dimensió de l’edifici i la seva datació exacte. Així, la troballa permetrà completar el conjunt escultòric del recinte i confirmar l’època de la col·lecció del Museu, segons ha explicat el director del programa, Josep Guitart.

El cap de les excavacions ha argumentat que es tracta de peces «que complementen les localitzades en campanyes anteriors i que ens permeten deduir com estava poblat d’imatges el fòrum. Per tant, continuem destacant que es tracta d’escultures de la família imperial de l’emperador romà August i que s’emmarca en l’època de la dinastia Júlio-Clàudia». Aquesta dada situa el Fòrum llivienc entre els anys 27 abans de Crist i 68 d.C., època en la que van governar les cinc dinasties. Guitart ha fet aquesta valoració en el marc del tancament de la primera fase de la campanya anual d’excavacions al fòrum romà de Llívia. Aquesta nova fase de treballs, que va arrencar el mes d’abril, continuarà els mesos d’agost, setembre i octubre. El director del programa ha destacat que els treballs en els pròxims mesos continuaran en la part central del recinte, ara que la zona ha estat alliberada de les xarxes de serveis com ara aigua, gas i electricitat que havien impedit les excavacions. La campanya amb estudiants, aquest any, serà del 28 d'agost al 8 de setembre.

Els treballs d'excavació al fòrum romà de Iulia Libica estan liderats per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC). En el projecte també hi col·laboren la Diputació de Girona i la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat i el Servei d'Arqueologia. Els treballs d'excavació els dirigeixenels arqueòlegs Cèsar Carreras, Òscar Trullàs i Jordi Guàrdia amb la participació també de l'empresa Arqueòlegs.cat. Les institucions que participen en el projecte van signar l’any passat un nou conveni que assegura el manteniment de les excavacions, iniciades el 2013, com a mínim fins l’any 2025.