Aeroports de Catalunya ha fet balanç de l'activitat de l'any passat argumentant que les tres infraestructures que gestiona, els aeroports de Lleida - Alguaire, Andorra - la Seu d’Urgell i l’Aeròdrom de la Cerdanya, tanquen l’any 2023 amb 34 empreses instal·lades i una xifra rècord de 409 llocs de treball directes. Són 5 noves empreses i un augment del 12% en ocupació respecte al 2022. L’Aeroport de Lleida-Alguaire ha incorporat tres de les noves empreses, una de les quals ha estat Compost El Segrià, que ocupa un dels dos nous edificis construïts aquest 2023 al nou espai campus de l’aeroport, des d’on impulsarà un projecte sobre gestió i monitoratge per satèl·lit de plantes de compostatge en zones remotes.

L’aeroport d’Andorra-La Seu es consolida com a aeroport de vols comercials regionals, corporatius i de treballs aeris. En aquest àmbit, l’empresa xilena de treballs aeris Air Lama hi ha establert recentment una nova base d’operacions, sumant-se a la presència ja existent de treballs aeris que hi ha a l’aeroport. L’any 2023, aquesta tipologia d’operacions que donen serveis directes al territori van suposar 2.421 moviments.

L’aeroport és també la base del Grup d’Actuacions Especials dels Bombers de la Generalitat (GRAE) – que previsiblement s’ampliarà durant el 2024-, que van efectuar 517 operacions des de l’aeroport el 2023, i d’activitats contra incendis i de fumigació, amb 152 operacions.

A més, aquest 2023 ha estat l’any de consolidació de la ruta a Madrid tot i que amb un nombre de passatgers lleugerament inferior, principalment explicat pel mal comportament meteorològic d’alguns períodes del 2023 i per problemes tècnics amb les aeronaus d’Air Nostrum, que van obligar a cancel·lar o desviar un percentatge de vols inusual. Pel 2024 s’espera el creixement de passatgers que aportarà el nou vol regular estacional entre l’aeroport i Palma inaugurat el passat 5 de gener, i que permet connectar també amb Maó i Eivissa.

D’altra banda, l’activitat de vols comercials a Lleida-Alguaire, en canvi, és molt madura i no s’esperen canvis substantius. Aquest 2023 va tancar-se l’any amb 31.113 passatgers, mentre que a Andorra-La Seu hi van passar 9.380 passatgers. Pel que fa a operacions anuals als aeroports, el 2023 va tancar amb un total acumulat de més de 17.400 operacions, per 4.653 operacions a Andorra-La Seu. En el cas de l’aeròdrom de la Cerdanya, el nombre d’operacions va situar-se en 9.460, xifra similar a la del 2022.