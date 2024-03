El Consell de la Cerdanya traspassa als municipis tota la despesa en els serveis socials

El Consell d’Alcaldes de la Cerdanya ha aprovat un nou sistema de pagament dels serveis socials que gestiona el Consell Comarcal amb el propòsit de no carregar econòmicament aquest òrgan i, alhora, aplicar un sistema que considera més equitatiu en funció de les prestacions que utilitza cada un dels disset municipis. El Consell te un pressupost per aquest 2024 d’11,4 milions d’euros, la major part del qual són aportacions de la Generalitat i les Diputacions per la prestació de serveis als municipis i destina 7,1 milions a despeses corrents i serveis.

A partir d’ara, el Consell Comarcal ja no es farà càrrec de manera íntegra del cost dels serveis socials, sinó que seran els ajuntaments els qui el pagaran en funció dels que facin servir. L’alcalde de Bolvir i president del Consell, Isidre Chia, ha explicat que «hem parlat que les despeses de l’àrea de Serveis Socials ara es repartirien equitativament, és a dir, que cadascú es pagui la seva despesa i que al final d’any, si en queda, que l’assumeixin també els ajuntaments. Ara es fa el repartiment però al final d’any el Consell Comarcal es feia càrrec d’una part i com que el Consell no tenim ingressos, el que he plantejat és que això s’ha de repercutir a cada Ajuntament, No pot ser que ho pagui el Consell, perquè sinó afecta les arques comarcals». El replantejament del pagament d’aquesta àrea afecta els serveis que el Consell gestiona com a òrgan competent i que presta als veïns dels disset municipis de la comarca. El departament de Serveis Socials del Consell cerdà porta a terme «accions orientades a la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i el progrés social de les persones, famílies i grups socials. Així mateix, contribueixen també a la prevenció de les problemàtiques socials i a la reinserció i integració de les persones en situació de risc social o exclusió» amb la finalitat de «potenciar les capacitats de les persones, famílies o grups per afavorir la seva autonomia i la seva relació amb l’entorn, des d’una visió integral, per millorar la seva qualitat de vida, segons el mateix òrgan», segons han explicat des del mateix òrgan comarcal.