Salut posa en marxa nous serveis assistencials a les comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran gràcies a la xarxa entre centres

La Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran comprèn un territori extens, poc poblat i amb una orografia i climatologia que causen moltes dificultats per al desplaçament de les persones i en comprometen l’accés als serveis de salut. Per aquest motiu, en el darrera any i mig el Departament de Salut hi ha prioritzat de forma especial l’equitat territorial, assignant recursos a les comarques pirinenques per apropar-hi nous serveis sanitaris que fins llavors no s’hi prestaven. Un apropament que ha estat viable gràcies al treball en xarxa entre les organitzacions de salut, que han sumat esforços per optimitzar recursos i aportar expertesa.

Fruit d’aquesta col·laboració entre centres i equips assistencials del sistema de salut públic, s’ha constituït el Servei territorial d’Obstetrícia i Ginecologia entre l’Hospital Universitari de Arnau de Vilanova (HUAV) i l’Hospital Comarcal del Pallars, que facilita la cobertura tant a l’àrea maternoinfantil en àmbit hospitalari, com a les activitats de l’ASSIR. De forma similar, s’ha establert l’Equip territorial de Pediatria de la Cerdanya, que unifica els professionals de la Fundació Hospital de Puigcerdà i de l’Hospital de Cerdanya per donar una resposta més resolutiva, eficient i integral als infants i adolescents de la Cerdanya i el Capcir gràcies a la polivalència dels professionals.

Entre els nous serveis incorporats a la regió, hi ha la prestació de l’IVE farmacològica i quirúrgica a tots els hospitals, que evita a les dones desplaçaments a d’altres territoris a fi d’interrompre el seu embaràs de formà voluntària; la ressonància magnètica a l’Hospital Comarcal del Pallars, que ha comportat una millora en el diagnòstic mèdic de proximitat i una reducció del temps d’espera per accedir a la prova, que abans es feia a l’Hospital Universitari Santa Maria de Lleida; o l’extensió del servei de PADES a l’Alta Ribagorça per mitjà de l’equip de professionals ubicat a l’Hospital Comarcal del Pallars, queatén pacients amb necessitats pal·liatives o malalties cròniques avançades als seus domicilis.

Durant el decurs de l’últim any i mig, també s’ha començat a administrar tractaments ambulatoris de quimioteràpia endovenosa a l’Hospital de Cerdanya a través de la col·laboració amb Althaia, una mesura que estalvia als pacients afectats per tumors sòlids haver de viatjar a Berga o a Manresa. Igualment, s’ha posat en marxa el servei de Nefrologia a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell per mitjà d’una aliança ambl’HUAV, per atendre sobretot persones amb hipertensió arterial, diabetis i malaltia renal.

Sobre aquesta millora de l’atenció de proximitat, el gerent de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, Miquel Abrantes, destaca que “treballar en xarxa i sumar esforços és la fórmula més eficient perquè els ciutadans de les nostres comarques puguinaccedir a determinats serveis de salut que requereixen un elevat grau d’expertesa, i que d’una altra forma no podríem oferir. Les aliances entre proveïdors de salut ens enforteixen,ens ajuden a millorar indicadors i, a la vegada, a respondre a les necessitats de la ciutadania i a oferir un plus de motivació als professionals.”

Aquest impuls de l’equilibri territorial ha anat acompanyat d’una millora en l’accessibilitat al sistema de salut a la regió, que va acabar l’any 2023 amb pràcticament el 100% de les proves diagnòstiques i les intervencions quirúrgiques resoltes dins de termini de garantia fixat, i amb xifres d’activitat per sobre de les anteriors a la pandèmia. S’ha aconseguit per mitjà del Pla de millora de l’accessibilitat de la ciutadania a l’atenció sanitària impulsat pel Departament de Salut, que també ha contribuït a reduir els temps d’espera en l’atenció primària, de manera que l’any passat 8 de cada 10 usuaris d’aquest àmbit van obtenir cita amb el seu professional en 5 dies o menys.

Atracció de professionals sanitaris

Salut ha dissenyat i implantat un Pla d’acció per a la millora de l’atracció i fidelització de professionals al sistema de salut de Catalunya, on s’ha identificat tots els Equips d’Atenció Primària de la regió sanitària com de difícil cobertura. D’aquesta manera, els seus professionals es podran beneficiar d’incentius econòmics i mesures de caire més social per afavorir el projecte professional i personal a les comarques del Pirineu.

També en l’atenció primària, s’ha acabat d’incorporar els nous rols professionals. Són 15 - 5 referents de benestar emocional, els 5 dietistes-nutricionistes i els 5 fisioterapeutes -, que l’any passat van organitzar unes 1.200 d’activitats orientades a millorar la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia des d’una vessant comunitària, i de les quals se’n van beneficiar unes 2.000 persones.

La regió ha reforçat també l'atenció a la salut mental infantil i juvenil amb dos nous professionals, una psicòloga i una terapeuta, que completen el desplegament del Programa d’atenció a la crisi infantil i juvenil i han permès augmentar els horaris d’atenció a les consultes del CSMIJ.

Amb la voluntat de fidelitzar professionals d’infermeria al territori, s’ha fet possible que per primer cop un grup d’estudiants del Grau en Infermeria de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida estigui cursant enguany el quart curs sencer a la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran. Són 7 alumnes que seguiran tant la teoria com les pràctiques clíniques de tot l’any en diferents centres sanitaris del territori.

Amb l’objectiu d’afavorir la participació en investigació dels professionals assistencials, la regió ha incorporat també la figura d’un referent en recerca i ha promogut la convocatòria Projectes d’Investigació Biomèdica, Modalitat Alt Pirineu i Aran, finançada per la Diputació de Lleida i organitzada per l’IRBLleida.

Impuls de la renovació tecnològica i de la millora de les infraestructures

Paral·lelament, el Departament, per mitjà del Programa de suport a la renovació tecnològica (PERT), ha renovat la majoria dels equipaments tecnològics del hospitals amb una inversió de al voltant de 1,324,000€.

Així mateix, s’ha avançat en l’adequació de les infraestructures sanitàries, com ara la licitació del pla funcional d’espais del projecte del futur Hospital de l’Alt Urgell, pas previ de la licitació del projecte; s’ha garantit el finançament per a la redacció del projecte d’ampliació de l’Espitau de la Val d’Aran, d’on també s’ha reformat el bloc quirúrgic; i s’ha continuat treballant en les cessions dels terrenys per als futurs centres sanitaris de Tremp, Oliana i Esterri d’Àneu.