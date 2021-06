La Filharmònica de Viena actuarà el 18 de setembre a la Sagrada Família en un concert produït per RTVE per a la Unió Europea de Radiodifusió (UER), que s'emetrà en directe a La2 i desenes de cadenes europees i del mon. L'orquestra interpretarà la Simfonia núm. 4 en mi bemoll major, la 'Romàntica', d'Anton Bruckner. El concert acollirà públic per invitació, i s'obrirà un sorteig a les xarxes de la basílica per poder assistir a l'assaig general, el dia anterior. Ajornat del 2020 per la pandèmia, el recital forma part de la gira de la formació interpretant les simfonies completes de Bruckner en llocs icònics d'Europa i és una de les tres produccions televisives anuals de la UER, juntament amb el Concert de Cap d'Any i el Concert Nit d'Estiu.