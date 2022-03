Si la intenció era fer a les persones més felices, com apuntava Toni Espinal, director general de la Fundació Ampans i reblava Marc Aloy, alcalde de Manresa, la impressió era que l’objectiu s’havia aconseguit: només calia mirar la cara dels artistes. La sala L’Art de Viure, de l’entitat manresana, al carrer Bernat de Cabrer, inaugurava ahir la seva primera exposició tres anys després de l’obertura d’aquest Centre Ocupacional que va reconvertir l’antiga Industrial Elèctrica Manresana en un taller d’art i d’expressió plàstica pensat perquè persones amb discapacitat intel·lectual poguessin explorar el seu talent i creativitat.

I ahir arribava la primera exposició amb la mostra 100% Singulars, de la Fundació Josep Santacreu, que permetrà veure durant un mes (horaris concertat) les obres dels 16 autors finalistes, 7 dels quals d’Ampans, d’un concurs molt dolç. Obres plàstiques que ahir es podien contemplar, adquirir... i degustar: a més de penjar de les parets de la sala, les pintures il·lustren les 16 caixes de xocolata artesanal de la Fundació Casa Dalmases.

La inauguració va tenir tots els ingredients necessaris: música per començar i acabar, amb la cantant -i regidora- gironellenca Anna Ferrer; parlaments emotius (Espinal; Aloy; la directora de la Fundació Josep Santacreu, Eva Calatayud; la coordinadora del Centre Ocupacional, Montse Barat i l’artista Roser Oduber); un públic convençut i, sobretot, els artistes, protagonistes, a primera fila: Ruben Moreno (la seva obra embolcalla la xocolata amb nibs i sal de muntanya); Marta Pérez (amb taronja); Pol Martínez (amb gingebre); Manuel Ruiz (90% cacau); Júlia Guilà (amb menta); Mohamed Gardash (amb llet) i Alex Juárez (amb ají merken), l’únic dels set que ahir no va poder assistir a la mostra.

Si Espinal va definir la jornada «d’important» per com les «competències» dels usuaris del taller es traslladen en la creació d’art i felicitava el personal, les institucions i la xarxa d’artistes locals que els han ajudat (com Oduber), Calatayud posava l’accent en un equip que ha aconseguit, en poc més de tres anys, que pràcticament la meitat dels finalistes al concurs (en el qual van participar 40 artistes) siguin d’Ampans. Un art de les «emocions que Barat, en nom de la responsable del Servei Ocupacional, Cristina Llohis, definia de «natural i sincer». Mentre Oduber instava els artistes a «gaudir» de la seva creació ( «les obres podrien exposar-se en qualsevol galeria d’art»), Aloy destacava L’Art de Viure en el camí d’Ampans.

En el projecte 100% Singulars, han participat, a més de la Fundació Ampans, l’Associació Alba, la Fundació Catalana Síndrome de Down, la Fundació Catalana de la Paràlisi Cerebral i la Fundació Estimia.