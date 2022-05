El Desfolca't, festival de música tradicional i popular de Calaf i l'Alta Segarra, celebra enguany la 30a edició amb bandes com Luar Na Lubre, Ebri Knight o Korrontzi. El festival, que se celebrarà els dies 17 i 18 de juny, també comptarà amb una mostra de música tradicional en homenatge al sallentí Jordi Fàbrega. La cita estival de Calaf torna al format prepandèmia per omplir de música els espais més emblemàtics del nucli antic del municipi. Per celebrar els 30 anys, el Desfolca't presenta una cervesa artesana exclusiva que es podrà degustar durant els dies del festival.

El Desfolca't torna enguany al seu format habitual i aposta per oferir activitats per a tots els públics i gratuïtes amb l'objectiu de mantenir el vincle i el treball en xarxa amb les associacions que participen al festival. A banda dels tres caps de cartell, el certamen comptarà també amb les actuacions d'Electrogralla, Itzipa, Pasquines, Orquestrina Trama, La Portàtil FM i Moonshine Wagon. El certamen vol recordar també la figura del músic de Sallent Jordi Fàbregas, que va ser un dels pioners en la recuperació de la música d'arrel al territori i va estar molt implicat amb el Desfolca't des dels seus inicis. Per això, el festival vol homenatjar-lo en aquesta edició amb una mostra de música tradicional protagonitzada per músics amics. D'altra banda, aquesta trentena edició vol potenciar l'oferta gastronòmica i comptarà amb un espai amb 'food trucks' amb productes de proximitat. Com a novetat, el festival presenta una cervesa artesana exclusiva, batejada amb el nom de 'la folkie', elaborada per la cerveseria Minairons.