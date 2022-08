El cineasta barceloní Jaime Rosales (1970), autor de films com La soledad i Petra, presentarà al Clam en estrena catalana, després del seu pas per la secció oficial de Sant Sebastià, el seu últim film, Girasoles silvestres. Serà, també, un dels homenatjats amb el Premi d’Honor, el màxim guardó del certamen, que han rebut creadors com Montxo Armendáriz, Sergi López o Agustí Villaronga. Per al director del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, el cineasta i dramaturg manresà Esteve Soler, és un «honor» que Rosales reculli aquest guardó perquè, subratlla, «és un cineasta que representa els valors del Clam». Rosales el rebrà durant la cerimònia de lliurament de premis d'un festival, que se celebrarà del 23 de setembre al 2 d’octubre, i que tindrà com a única seu manresana el Multicinemes Bages Centre, que acollirà el gruix de la programació.

Si l’any passat, l'equipament dels Trullols va acollir el film inaugural, enguany, i en la seva divuitena edició, el Clam ha apostat per reubicar-hi tota la programació del certamen. El multicinemes manresà, explica Esteve Soler, director del certamen, aporta «la professionalitat de tot l’equip i unes instal·lacions pensades exclusivament per al cinema». Una condició que no compleix cap altra sala de la ciutat. Ni el Kursaal, ni el Conservatori ni l’auditori de la Plana de l’Om, fins ara la principal seu del festival a Manresa.

Soler té clar que «sense la infraestructura i la col·laboració de la direcció del Bages Centre» la buscava renovació del festival «no seria possible». Ha estat, remarca, «una aposta deliberada» que, d’una banda, vol ajudar a portar nou públic de fora de la comarca («és un lloc molt ben comunicat») i, de l’altra, ha servit, també, per confegir la programació: «És una sala professional i això es valora». Amb el 90 % de la programació «ja tancada» i que es farà pública el setembre, Soler avança que el certamen es nodrirà del «millor cinema d’autor social de la temporada» i que, en bona part, aquestes pel·lícules tindran la seva estrena catalana al Clam després d’haver-se projectat en els millors festivals internacionals: de Canes a Venècia, de Berlín a Sant Sebastià: «es podran veure a la comarca abans de la seva estrena comercial», afirma. Com és el cas de "Girasoles silvestres", de Rosales.

Així mateix, les altres dues poblacions que formen part del Clam, Navarcles i Sant Fruitós -que s’incorpora de manera fixa al certamen- tindran també «programació diària» (a la Creueta i al Teatre Casal Cultural, respectivament). Serà una altra de les novetats d’un festival que arriba a la majoria d'edat amb un canvi de timó. Soler, col·laborador d’aquest diari, va assumir la direcció del festival ara farà un any amb la intenció d’internacionalitzar-lo (el certamen té com aliats el Luis Buñuel film Institute i el Clermont-Ferrand) i de projectar «les millors pel·lícules del gènere» que dona nom al Clam. A banda dels actes paral·lels, la programació cinematogràfica creixerà en quantitat. Inicialment, la intenció és fer al Bages Centre de dues a quatre projeccions diàries (l’equipament dedicarà una de les seves sales al festival), amb sessions matinals adreçades a les escoles i també golfes, el que suposarà una mitjana de 30 pel·lícula al llarg dels deu dies del festival, i una vintena més entre Navarcles i Sant Fruitós. Per a Soler, el més important és «resultar convincents amb la programació i ser coherents amb l’espectador».

Girasoles silvestres

Influït per cineastes com Robert Bresson o Yasujirō Ozu, Jaime Rosales va rebre el Premi de la Crítica Internacional en la Quinzena de Realitzadors de Canes amb el seu debut, Las horas del día i el Goya a la millor pel·lícula i a la millor direcció per La soledad. A Girasoles silvestres ha teixit el relat d’una mare que lluita per defensar els seus fills mentre intenta reconstruir la seva vida sentimental. El film té les interpretacions de dos intèrprets amb una carrera «tan meteòrica» com Ana Castillo (Viaje al cuarto de una madre) i Oriol Pla (Incerta glòria).