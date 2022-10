El desembarcament de Netflix per rodar la primera temporada de la sèrie Hache, a final del 2018 i principi del 2019, va ser el punt d'inflexió per situar Manresa en el mapa de rodatges a Catalunya i començar a ser competència real amb Barcelona. La xifra de rodatges a la capital del Bages pràcticament es va doblar l’any passat, respecte del 2020: un total de 36 projectes audiovisuals van tenir com a escenari la ciutat i van representar 104 dies de filmació. A l'historial ara s'hi afegeix el nou videoclip de Shakira. La cantant colombiana va rodar a principis de setembre, juntament amb Ozuna, el videoclip de Monotonía, publicat aquest dijous. L'enregistrament es va dur a terme a l'interior del supermercat Llobet del carrer Roger de Flor de la Sagrada Família, a un tram de la carretera Cardona i a l'entrada del carrer Jaume I, un dels punts més cinematogràfics de la ciutat.

És en aquesta darrera ubicació on a finals de novembre del 2021 es va desplegar l'equip que va ocupar el restaurant Miami per a gravar escenes de Marlowe, amb l'estrella de Hollywood Liam Neeson. L'actor va provocar una enorme expectació al centre de la ciutat, que va quedar paralitzada durant unes hores.

El 13 d'octubre l'antiga Funerària Fontal i el Centre Hospitalari es van convertir en l'escenari de rodatge de la nova sèrie de Berto Romero i Andreu Buenafuente. La redacció del Regió7 també ha acollit una de les produccions més destacades d'enguany. La gravació de la nova sèrie del manresà David Victori, Tú también lo harías, es va instal·lar a finals de maig a la seu del diari. A principis d'any, la ciutat també va ser escenari de Sin Huellas, una sèrie espanyola d'Amazon Prime amb Carolina Yuste i Camila Sod com a protagonistes.

Del 2021 destaca el rodatge de sèries de plataformes com Netflix (Bienvenidos al Edén, Alma i Bird Box), Movistar (Paraíso), llargmetratges internacionals, com A man of action, de Javier Ruíz Caldera i espots publicitaris com Porsche On Of Us.

Altres produccions destacades

«ANUNCI DE NADAL D'ANTENA 3»

La capital del Bages va acollir el 2019 el rodatge de la promoció de Nadal d'Antena3 i LaSexta. La gravació va tenir lloc a la plaça Milcentenari. Pel Nadal 2018, el rodatge de l'anunci nadalenc del grup de comunicació va convertir en un carrer nevat i ple de llums el Jaume I i un tram petit de la Muralla Sant Domènec, davant del bar restaurant Maïami.

«HACHE»

La segona temporada va començar el rodatge a la capital del Bages el gener del 2020, amb la previsió que arribés a Netflix a final d'any. La pandèmia va fer capgirar dates i filmació i la sèrie va acabar el rodatge a Manresa el passat mes de juny. Es va estrenar aquest febrer.

«LAS LEYES DE LA FRONTERA»

La pel·lícula de Daniel Monzón, que adapta la novel·la de Javier Cercas, havia de començar el rodatge el juny però es va ajornar a l'octubre. Valldaura i la zona de la plaça Hospital van ser escenaris d'un film que ha d'arribar als cinemes aquesta tardor.

«EL INOCENTE»

Creada per Oriol Paulo, és una coproducció de Sospita Films i Think Studio i l'adaptació del best-seller homònim del nord-americà Harlan Coben. Es va rodar el gener del 2020 a les dependències del Centre Hospitalari amb Mario Casas i Aura Garrido. S'estrena el 30 d'abril a Netflix.

«MARICÓN PERDIDO»

El desembre, el Centre Hospitalari i el carrer Vilanova, acollien la producció Maricón Perdido, una sèrie de sis episodis creada per l'escriptor Bob Pop i produïda per El Terrat (The Mediapro Studio) i WarnerMedia, amb el cardoní Berto Romero com a productor executiu.