El Kursaal proposa 70 espectacles

Si sabessis la data de la teva mort, canviaries coses de la teva vida? La capciosa pregunta la van formular Betsy Túrnez i Lluís Villanueva, intèrprets de la comèdia Quant temps em queda?, una de les obres del Toc de teatre del Kursaal, en un dels vídeos que es van emetre ahir al vespre en la gala de presentació del primer semestre del 2023, que inclou 70 propostes.

Cristina González i Jordi Gener van deixar per un dia els càrrecs de responsables del Servei Educatiu i Cap de Taquilles i de Cap de Sala, respectivament, per posar-se a la pell de dos viatgers que, mentre esperen el tren a l’estació Kursaal, exposen l’extensa programació del període gener-juny. La pantalla gegant va servir no només per anunciar els espectacles de teatre, música, màgia, dansa i circ sinó també per escoltar alguns dels artistes ofertats.

Marcel Gorgori va anunciar el retorn de la Simfonova, un concert didàctic amb música d’òpera en directe; Imma Colomé i Oriol Genís van cantar les virtuts crítiques de Moriu-vos, en cartell actualment al Teatre Nacional amb un missatge contundent sobre el maltractament social de la vellesa; i Isabel Roccatti va impartir una breu però intensa lliçó magistral sobre el Yerma de Lorca que acull amb gran èxit el Lliure.

Sobre la fusta del Kursaal també es van oferir uns tastos de quatre propostes. Els cantants de l’Orfeó Manresa van interpretar Un home nou, del concert Ignasi, el viatge. El manresà Mag Caru va fer un truc geomètric per publicitar la Gran Gala de Màgia. El musical Arrels, del surienc Mateu Peramiquel i Mar Puig, també es va donar a conèixer amb un número musical. I Guillem Roma va tancar la vetllada interpretant un tema dedicat a la vida que només té tres setmanes d’existència.

Maria del Monte cantarà per primer cop al Kursaal, on també es podran escoltar Nena Daconte, Ara Malikian, Blaumut, els Xiula, l’Orquestra del Liceu i un Carmina Burana amb la Simfònica del Vallès i tres cors, un dels quals l’Orfeó Manresà, entre altres propostes. En teatre, destaquen també La trena, basat en el supervendes literari de Colombani, una versió contemporània de Terra baixa, Peyu, La jaula de las locas i el nou cicle RBLS per als joves. També tornarà el Mag Lari. Les entrades, a partir de dissabte.