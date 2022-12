La històrica banda de rock The Who ha anunciat que oferirà un concert el 14 de juliol de 2023 al Palau Sant Jordi de Barcelona. El grup ha fet públiques les primeres dates de concerts a Europa en set anys, on oferirà actuacions amb l’orquestra al complet. A banda de Barcelona, el rock orquestral de The Who també es podrà veure en ciutats com Berlín, París o Florència. Pete Townshend, Roger Daltrey i la resta de conjunt interpretaran temes dels gairebé 60 anys de carrera, amb àlbums clàssics, temes molt estimats i cançons del disc que van fer el 2019. La gira europea serà la continuació de la que s’ha fet als Estats Units d’Amèrica al llarg d’aquest any 'The Who Hits Back', on han compartit escenari amb destacades orquestres americanes.

Segons han explicat, la gira europea comptarà amb la banda al complet amb el guitarrista i vocalista Simon Townshend, el teclista Loren Gold, el teclista Emily Marshall, el baixista Jon Button, el bateria Zak Starkey i els cors de Billy Nicholls. També el director d’orquestra Keith Levenson, la violinista Katie Jacoby i la violoncel·lista Audrey Snyder. El músic Pete Townshend ha assegurat que tornar a tocar a Europa després de gairebé 10 anys és “meravellós”. “Tocar a Berlín, París, Barcelona i Florència. Quatre de les meves ciutats preferides en el món”, ha apuntat.