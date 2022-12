Se sol dir, a tall de clixé descolorit, que els Globus d’Or són l’avantsala dels Oscars. Per descomptat, els guardons que entrega cada any l’Associació de Premsa Estrangera de Hollywood (HFPA, per les seves sigles en anglès) no són l’avantsala de res, perquè el seu criteri té un punt de capritxós i el seu prestigi està per terra, però sí que serveixen com a pista interessant sobre el que poden oferir els premis de l’Acadèmia de Hollywood. E

n aquest sentit, les nominacions per als Globus d’Or del 2023, donades a conèixer aquest dimarts, han destacat alguns títols que, segurament, acabaran copant la temporada de premis com ara ‘Almas en pena de Inisherin’, de Martin McDohnagh; ‘Los Fabelmans’, de Steven Spielberg, ‘Todo a la vez en todas partes’, de Daniel Kwan i Daniel Scheinert; ‘Tár’, de Todd Philips, i ‘Elvis’, de Baz Luhrmann. I, a més, invocant el cine més popular amb la inclusió a les zones nobles de ‘blockbusters’ com ‘Top Gun: Maverick’ o la imminent ‘Avatar: El sentit de l’aigua’.

De la llista de nominats, destaca la presència d’Ana de Armas, que, amb el seu treball com a Marilyn Monroe a ‘Blonde’, d’Andrew Dominik, opta al Globus d’Or a la millor actriu dramàtica, en què s’enfrontarà a Cate Blanchett (‘Tár’), Olivia Colman (‘El imperio de la luz’), Viola Davis (‘La mujer reina’) i Michelle Williams (‘Los Fabelmans’).

Les pel·lícules amb més nominacions són ‘Almas en pena de Inisherin’, amb 8, i ‘Todo a la vez en todas partes’, amb 6. En l’apartat de millor pel·lícula dramàtica competiran ‘Avatar: El sentit de l’aigua’, ‘Elvis’, ‘Los Fabelmans’, ‘Tár’ i ‘Top Gun: Maverick’. Quant a la millor comèdia o musical, les nominada són ‘Babylon’, de Damien Chazelle, ‘Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion’, de Rian Johnson, ‘Triángulo de tristeza’, de Ruben Ostlund, i les esmentades ‘Almas en pena de Inisherin’ i ‘Todo a la vez en todas partes’.

Certa normalitat

Els Globus d’Or recobren una certa normalitat per a la seva edició del 2023, després que en els últims anys la seva reputació caigués en fins a l’extrem que en aquest 2022 ni tan sols hi va haver cerimònia d’entrega de premis ni, per descomptat, retransmissió televisiva o per ‘streaming’. El febrer del 2021, un reportatge d’investigació de ‘Los Angeles Times’ revelava els tripijocs de l’hermètica Associació de Premsa Estrangera de Hollywood (HFPA, per les seves sigles en anglès), una entitat formada per només 86 periodistes d’ètica qüestionable i nul·la diversitat racial, fet que va provocar que la indústria de Hollywood li fes el buit absolut a l’espera de canvis radicals en el seu funcionament.

Tom Cruise, per exemple, va tornar els seus tres Globus d’Or i l’NBC va cancel·lar la retransmissió de la gala, que es va celebrar a porta tancada. En el súmmum del desangelat, els guanyadors van ser anunciats per Twitter.

Els Globus, per tant, busquen aquest any redempció, tot i que ningú sap si recobraran l’alè o, en canvi, es desinflaran per sempre. Després de les pressions rebudes, l’HFPA ha portat a terme una sèrie de necessàries reformes, com la prohibició als seus membres de rebre regals i la inclusió de 21 nous membres, sis d’ells de raça negra. Les mesures han servit, de moment, perquè la cadena NBC torni a retransmetre els premis, que tindran lloc el 10 de gener en una gala com les d’abans, amb el còmic Jerrod Carmichael com a presentador.