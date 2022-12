El dibuix i l’aqüarel·la no tenien secrets per Joan Centellas i Banqué (Monistrol de Montserrat, 4 de febrer del 1947-12 de desembre del 2022), que ha mort aquesta matinada a l’edat de 75 anys després de patir una greu malaltia. Reconegut pel seu talent i capacitat tècnica, premiat en nombrosos concursos i guardonat amb el Premio Nacional de Acuarela, el 1984, i el Premio Nacional de Dibujo, el 1986, va destacar com a paisatgista de la vida urbana, tot i que «tocava totes les tecles», tal i com recorda Manel García Varela, fill de cosí de l’artista. La cerimònia en el seu record tindrà lloc aquest dimarts 13 de desembre, a les 11 del matí a la sala Montserrrat del tanatori Fontanova-Àltima de Manresa.

Tal i com va explicar el 15 de setembre d’enguany a Salvador Redó, ex-cap de fotografia de Regió7 i un dels redactors de la Història de Monistrol de Montserrat, «és en aquests quaderns on em trobo lliure, sense pressions, més serè, ho gaudeixo molt». Centellas es va iniciar en l’art del dibuix i la pintura de petit: el pare li va comprar el seu primer estoig de pintures quan tenia 10 anys, i d’aquell any 1957 guardava encara un paisatge de Monistrol, amb cases dels darreres del carrer Manresa, amb el campanar i el rocam montserratí de fons, que creia que era la seva primera obra amb cara i ulls, segons explica el mateix Redó recollint els records del finat.

Joan Centellas, que vivia en una casa del carrer Viserta, va treballar com a dissenyador i decorador a Mobles La Fàbrica, on hi va aprendre la tècnica de la perspectiva. Al cap d’un parell d’anys va deixar l’empresa i es va posar a treballar per un decorador independent a qui havia agradat el seu treball. La qualitat del seu art va ser el motiu pel qual temps després va ser reclamat per la firma Gaggia de cafeteres italianes.

El 20 de gener del 1981, després d’haver estat veient el ball del Bo Bo, i quan ja era a casa, va tenir un ictus que li va afectar la capacitat de lectura i escriptura. Centellas va decidir aleshores dedicar-se plenament al dibuix i la pintura artístiques. Una iniciativa coronada desseguida per l’èxit perquè a la festa major d’aquell mateix any va vendre un munt d’obres de l’exposició que va celebrar al local Art i Esplai. Posteriorment, va exhibir el seu treball en mostres a l’oficina central de Caixa de Pensions a Igualada i a la sala Xipell de Manresa. Tal i com va reconèixer en l’esmentada trobada pel llibre sobre la història de Monistrol, «els premis nacionals em van obrir moltes portes».

L’artista bagenc, que té obra per Catalunya, Espanya, Argentina, França i Itàlia, es va especialitzar en la pintura ràpida, arribant a participar en un parell de milers de concursos. El 2006 va deixar de pintar públicament perquè se li van agreujar les seqüeles d’un accident de trànsit que va patir quan era jove. En els darrers temps, «el Joan encara prenia algun apunt, i practicava la fotografia, que també l’apassionava», afirma García Varela.

Com a aqüarel·lista, Centellas sempre va ser un artista original i innovador, que va voler experimentar amb els estils, les textures, el paper, la manera de portar a l’obra la idea del dibuix, ... La seva temàtica preferida eren els paisatges urbans, ja fossin pobles o ciutats, creant unes obres on exhibia el domini de la forma, la perspectiva, el volum i la llum.