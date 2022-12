El Summerfest Cerdanya, organitzat per Clipper’s Live i El Badiu, tornarà entre el 17 i el 25 d'agost de 2023 a Puigcerdà després de tancar amb èxit la primera edició. L'esdeveniment comptarà enguany amb un cartell eclèctic i amb l'actuació d'artistes nacionals i internacionals de primer nivell. Així, David Bisbal, Taburete, Ara Malikian, Pablo López, God Save the Queen, Rosario, Els Amics de les Arts, Miki Núñez i Dàmaris Gelabert passaran per l'escenari del festival, situat a la zona del camí de Sant Marc de la capital cerdana. L'organització ampliarà i millorarà l'espai Village, programant-hi activitats per a grans i petits, disposant de l'oferta gastronòmica de Cal Blay Food Lovers i un escenari amb actuacions d'artistes emergents.

El president de Grup Clipper's, Juli Guiu, ha destacat que "el Summerfest Cerdanya aproparà de nou els grans artistes del moment a la zona de la Cerdanya, amb un cartell eclèctic i pensat per a tots els públics". També ha dit que continuaran potenciant els espectacles familiars i que el públic podrà continuar gaudint d'un espai Village "on viuran una experiència única abans, durant i després de cada concert". Per la seva banda, l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha indicat que "el Summerfest Cerdanya contribueix a tenir una programació molt potent de cultura i música durant la temporada d'estiu, amplia l'oferta d'oci de la comarca i és un element important de dinamització turística i econòmica". A més, ha valorat "molt positivament" tant la primera edició com la voluntat de continuïtat del festival a la capital cerdana. Les entrades pels concerts de la segona edició de Summerfest Cerdanya es posaran a la venda a la pàgina web oficial del festival a partir de dilluns 19 de desembre. Inaugurarà el festival el 17 d'agost God Save the Queen amb un espectacle de celebració dels 50 anys de la banda mare. Mentre, el dia 18 d'agost serà el torn de David Bisbal, que complirà l'any que ve dues dècades de trajectòria sobre els escenaris. Per la seva banda, el violinista Ara Malikian es retroba amb la seva infantesa amb un concert que tindrà lloc el 19 d'agost. El primer cap de setmana del festival acabarà amb l'actuació de Miki Núñez el 20 d'agost, que presentarà les cançons d'un nou disc que es publicarà a meitat de l'any que ve. Rosario hi serà present el dia 21 d'agost presentant el seu últim treball discogràfic 'Te lo digo to y no te digo na'. Mentre, Els Amics de les Arts tornaran en concert el 22 d'agost després d'una temporada en silenci, on han estat preparant nou disc i treballant en projectes musicals diversos. D'altra banda, Summerfest Cerdanya tornarà a apostar pels espectacles familiars amb l'actuació de Dàmaris Gelabert el 23 d'agost, artista que celebrarà els 25 anys de carrera. Per la seva banda, Taburete tornaran a trepitjar l'escenari del festival el 24 d'agost després de l'èxit rotund de la seva actuació en l'anterior edició, que va esgotar totes les entrades. Finalment, Pablo López serà l'encarregat de clausurar la segona edició del Summerfest el 25 d'agost amb "Quasi", una nova, sincera i valenta cançó que acaba de presentar i amb la qual seguirà amplificant el seu repertori.