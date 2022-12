L’Associació Memòria i Història de Manresa ha incorporat vuit fotografies inèdites de l’escriptor Joaquim Amat-Piniella (1913-1974) que se sumen a l’important contingut informatiu i gràfic inclòs en l’espai que dedica al manresà el projecte memoria.cat des de l’any 2004. Les imatges han estat facilitades per Jordi Fariñas Claret, net de Joan B. Claret.

Les vuit imatges noves de l’autor de la novel·la K.L. Reich, en la qual Amat-Piniella va exposar la seva vivència de reclús als camps nazis, mostren diversos moments de la seva vida tant d’abans com de després de la terrible experiència de les dues guerres consecutives, l’espanyola i la mundial. L’escriptor hi surt acompanyat dels amics Josep Bailina, Joan Baptista Claret i Joan Clara, en algunes. En la que il·lustra aquestes línies, el trobem acompanyat de Pere Armengou, Antoni Martí Farreras i Joan Clara, entre altres.

En altres imatges, Amat-Piniella hi surt sol, i no de totes se sap de quan són i on es van fer. Una de les que estan datades ens mostra el manresà a París, acompanyat de Joan B. Claret, per assistir al congrés de la Federación Española de Deportados e Internados Políticos. En una altra, ambdós són al cementiri parisenc de Père-Lachaise davant el monument de Mauthausen, on Amat-Piniella hi va ser pres.