El reconegut clown i artista Guillem Albà inaugura aquest proper cap de setmana la programació del primer semestre del 2023 del Teatre de l’Aurora d’Igualada, que proposa 9 espectacles de teatre, humor, comèdia i circ. Les entrades ja són a la venda, i es poden adquirir abonaments de 3 funcions per un total de 36 euros que significa un 33 % de descompte.

PROGRAMACIÓ "Ma solitud", amb Guillem Albà. Clown. Del 13 al 15 de gener. Cartes d'amor, amb Lloll Bertran i Àlex Casanovas. Teatre (comèdia). Del 27 al 29 de gener. Peix, amb Cia. Hotel Iocandi. Circ. 4 i 5 de febrer. Ivan i els gossos, amb Pau Rosell. Teatre (drama). Del 24 al 26 de febrer. Hamlet.01, amb Enric Cambray. Teatre (comèdia). Del 17 al 19 de març. La casa sin Bernarda, amb Júlia Barceló, Judit Cortina, Mariona Ibáñez, Alba Sáez i Paula Jornet. Teatre (drama). Del 24 al 26 de març. L'amic retrobat, amb Jordi Martínez, Quim Ávila i Joan Amargós. Teatre (drama). Del 14 al 16 d'abril. MDR (Mort de Riure), amb Los Galindos. Circ. 29 i 30 d'abril (a l'Escorxador). Traç. Espai habitable en construcció, amb Montse Pelfort Valentí. Del 5 al 7 de maig.

El muntatge d’Albà porta per títol Ma solitud i convida l’espectador a viure des de la proximitat un viatge per l’essència de la seva vivència teatral. Des de la descoberta de les possibilitats de les mans, el vilanoví proposa fugir de la dictadura de les pantalles i retornar a allò artesanal.

De la resta de la programació destaquen també dos espectacles amb presència anoienca. D’una banda, la Lloll Bertran amb Cartes d’amor, una comèdia amb tocs dramàtics sobre dos amics que s’escriuen durant dècades i, a través d’allò que es diuen en el paper, veuen passar les seves vides. Qui dona la rèplica a la Lloll en aquest muntage que dirigeixen Jordi Andújar i Marc Rosich és Àlex Casanovas. L’altra representant local és Montse Pelfort Valentí, que a principis de maig estrenarà Traç. Espai habitable en construcció, on explora qüestions com l’espai i el límit des de punt de vista diversos i sempre a l’entorn dels territoris i els llocs que habitem.

En clau d’humor, Enric Cambray protagonitza Hamlet.01, una peça dirigida per Sergi Belbel on l’actor representa el primer acte de la cèlebre obra de Shakespeare des de l’òptica de l’stand-up comedy.

Un altre eix de la programació de l’Aurora és la revisió de grans textos de la dramatúrgia universal. Jordi Martínez protagonitza L’amic retrobat, de Fred Uhlman, ambientada en l’Alemanya de l’ascens del partit nazi, l’any 1933. Paula Errando signa l’adaptació i la dramatúrgia de La casa sin Bernarda, amb cinc joves actrius sobre l’escenari reintepretant el clàssic de Lorca. Per la seva part, Pau Rosell pujarà a l’escenari amb Ivan i els gossos, un text de Hattie Taylor sobre un nen salvatge al Moscou del 1996.

L’equipament igualadí també acollirà dues funcions de circ. La Cia. Hotel Iocandi presentarà l’espectacle Peix, on un pescador i la seva canya esdevenen la metàfora d’un món on el peix gran es menja sempre el petit. Los Galindos oferiran MDR (Mort de Riure), el millor espectacle de circ en els Premis de la Crítica 2021 que es podrà veure a l’Escorxador. L’argument gira al voltant d’un crim, un judici i un càstig que no són el que semblen.