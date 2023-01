És escoltar l’expressió ‘Tuelf points’ i no només sentir com se’t dibuixa un somriure a la cara sinó també viatjar amb la memòria als bons moments viscuts, sovint en família o amb els amics, gràcies a una de les manifestacions de la cultura popular que més han unit els europeus des de fa gairebé setanta anys. La traducció fonètica de la combinació de dues paraules que més agraeixen rebre els participants d’Eurovisió dona títol a l’espectacle de teatre musical que dirigeix el cardoní Dídac Flores i que s’estrenarà del 7 d’abril al 21 de maig al Teatre Gaudí Barcelona. «El festival es fa el 13 de maig i aquell dia, després de la funció, viurem Eurovisió amb el públic», avisa l’intèrpret bagenc, admetent que hi haurà sorpreses i molt xou.

"Tuelf points" planteja un escenari propici a les teories conspiranoiques: l’organització clandestina Euro Music Society, que mou els fils del festival d’Eurovisió en secret, s’enfronta a la mort del Mestre, el compositor que havia creat totes les cançons guanyadores del certamen, i després de fer cas a un complex algoritme selecciona un jove de 31 anys que ha de tancar-se al laboratori Tuelf points per trobar novament la fórmula de l’èxit. Amb aquest argumentari, Xavi Duch, Esther Peñas, Laura Daza, Marc Pociello i el mateix Flores, dirigits per Karen Gutiérrez, se situaran al centre de la sala gran del Gaudí per interpretar grans hits del festival com Euphoria, Congratulations, Save your kisses for me, La, La, La, Europe’s living a celebration i, entre altres, el Dime que va interpretar la surienca Beth Rodergas el maig del 2003 a Riga (Letònia).

«Els cinc intèrprets que estem físicament a la sala només ens comuniquem cantant», explica Flores assenyalant una de les característiques d’un muntatge de 85 minuts que ha tingut l’assessorament dramatúrgic del també cardoní i escriptor Jordi Santasusagna. «El desenvolupament de l’argument vindrà donat també per les intervencions de tot un seguit de cantants que apareixeran a través de la pantalla», afegeix: «encara no es pot dir qui seran, perquè s’anunciarà en directe durant el Benidorm Fest que se celebra aquesta setmana». Flores, però, confirma que «són intèrprets que han trepitjat l’escenari en un festival d’Eurovisió», entre els quals no hi serà la Beth per incompatibilitat d’agendes.

«Feia temps que teníem ganes de fer un espectacle teatral sobre el festival, serà el primer que es munta a l’estat», comenta Flores, fundador de la productora Suerte en Mi Vida que es fa càrrec de Tuelf points. «És una carta d’amor a Eurovisió», anota el cardoní, que per centrar el gènere de la peça que es podrà veure a la primavera fa servir el concepte «juke box», és a dir, un «concert teatralitzat» en el que es van encadenant les cançons com en les populars màquines de bar on a canvi d’una moneda sona -o sonava, si és que en queden- l’èxit que el client desitja escoltar.

La producció de Tuelf points s’inscriu també en l’auge que ha viscut Eurovisió en els darrers anys. «La recuperació del Benidorm Fest hi ha tingut molt a veure», opina Flores, que es remunta a l’esclat que va significar la presència dels guanyadors de les primeres edicions d’Operación Triunfo com un període de revifalla del certamen, de la mateixa manera que «la sàtira del Chikilicuatre» va implicar una certa decadència posterior. «La influència dels països veïns, com França o Itàlia, que també han muntat festivals per triar els millors cantants, ha estat important per rentar la imatge d’Eurovisió a Espanya», afegeix el bagenc.

«Tan de bo que després d’estrenar al Gaudí poguem fer bolos», apunta Flores, conscient que hi haurà «eurofans que vindran quatre i cinc vegades a veure’ns» i està convençut que «gaudiran orgàsmicament». Per a qui no vulgui quedar-se’n sense, les entrades ja són a la venda.