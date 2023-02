La cantant Judit Neddermann ha publicat els cançons ‘Celebrar’ i ‘Llum al cel’, els dos primers senzills del que serà el seu nou disc ‘LAR’ (Universal Music Spain / Musica Global ), que veurà la llum el 14 d’abril. Com ha explicat el segell discogràfic, ‘Celebrar’ és un himne a l’alegria de viure a ritme de bossa nova brasilera, mentre que ‘Llum al cel’ és un tema íntim on la cantant “descriu les seves pors, comparteix com la inspiració pot ser l'energia que la salva en moments durs, agraeix la vida viscuda i recorda com és d'efímer viure”. ’Celebrar’ arriba acompanyada per un videoclip.

A ‘Celebrar’, la cantant està acompanyada de la seva banda habitual i està produïda pel Pau Figueres i l'Arnau Figueres. S'aprecia una vegada més la influència de la música brasilera, reforçada en aquest cas pel Cra Rosa, percussionista de Bahia establert a Barcelona. 'Llum al cel' és el segon single publicat, “una cançó íntima però profunda, composta enmig de la nit”, ha apuntat el segell. “Una mescla de cançó d'autor, pop i pinzellades de gòspel on la veu de la Judit destaca entre el bonic teixit de les guitarres del Pau Figueres i el baix de l'Isaac Coll”, han afegit.