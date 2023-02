El cantant canadenc Michael Bublé ha fet parada aquest dimecres al Palau Sant Jordi de Barcelona amb la gira de presentació del novè disc ‘Higher’. Es tracta del primer àlbum d’estudi de l’artista en gairebé quatre anys que presenta algun tema original i versions. L’espectacle vocal ha captivat als milers de fidels seguidors de l’artista. Amb el micròfon a la mà i sense parar de ballar, Bublé s’ha dedicat en cos i ànima en tot moment al concert i ha ofert cançons com ‘Feeling good’, ‘L-O-VE’’ o ‘Such a Night’. El canadenc també ha presentat peces escrites per ell com ‘I'll never not love you’ o ‘Higher’. L’organització ha estimat que 14.000 persones han seguit el concert.

Bublé ha irromput a l’escenari del Palau Sant Jordi de Barcelona en una autèntica festa que ha arrencat amb els primers compassos del tema ‘Feeling good’. L’entrada de l’artista ha sorprès amb focs artificials i instruments de corda a una banda, tocats per dones, i els de vent a l’altra de la mà d’homes.

Al marge de l’escenari principal, Bublé s’ha aproximat al públic en desenes d’ocasions a través de la llarga passarel·la que s’ha instal·lat davant dels músics. Fins al punt que en una ocasió ha cantat un tema a peu de pista saludant als fans.

Encara amb l’efervescència de l’himne ‘Feeling good’, Bublé ha continuat amb l’esperat ‘Haven’t Met You yet’. L’artista s’ha mantingut tot el concert ben actiu acompanyat per una trentena de músics. Entre petons, encaixades de mans i mostres d’efecte cap al públic, ha ofert un recital que s’ha allargat pràcticament una hora i trenta minuts.

Un cor de gòspel ha acompanyat Bublé en diverses ocasions com amb el tema ‘Everything’ o amb ‘Fever’, que ha estat corejats pel públic. Posteriorment, el cantant ha protagonitzat un moment còmic quan ha realitzat una trucada a la seva mare.

Com és habitual, l’amor en totes les seves facetes ha estat una de les temàtiques d’un concert carregat d’energia i balades i que ha transmès felicitat i alegria al públic. Però també ha ofert moments que han fet riure, emocionat, ballat i captivar a la multitud de persones que l’han acompanyat al Palau Sant Jordi. Un d’aquests moments ha estat quan Bublé ha reconegut irònicament que genera atracció i ha ofert un dels temes emotius de la nit amb ‘To Love somebody’.

Al llarg del concert s’han sentit proclames d’amor cap a la seva parella així com també cap a la seva família. Es dona el cas que l’artista ha publicat el novè disc després d’haver-se apartat durant uns anys per centrar-se en la seva vida personal.

Entre el repertori de l’artista hi ha versions de cançons de grans noms com Charlie Chaplin, Elvis Presley, Barry White, Dean Martin, Bee Gees o Julie London. En el concert no hi ha faltat mítiques cançons de ‘Sway’ o ‘When you are smiling’ al costat de temes propis com ‘Home’ o ‘Higher’. I és que per l’artista les versions són una manera de mantenir viva l’essència dels grans clàssics americans aportant-los nous aires amb el seu estil.

L’artista, guanyador de diversos premis inclosos els Grammy i Juno i que va saltar a la fama amb el disc ‘It’s time’, s’ha acomiadat del concert amb el tema ‘Always on my mind’. El Sant Jordi ha viscut d’aquesta manera un final de festa emotiu, amb tot el públic dempeus, parelles abraçades i milers de persones acompanyant la música amb les llanternes dels telèfons intel·ligents. “Gràcies per ser aquí, Barcelona. Són temps difícils per a totes les famílies. Gràcies pel suport!”, ha dit l’artista en una de les últimes intervencions.

L’artista ha fet parada a Barcelona en la segona actuació a l’Estat després d’haver estat fa pocs dies al Wizink Center de Madrid. La gira continuarà en els propers dies a Milà (Itàlia).