Puigdemont canvia de plans i tancarà la campanya presencialment a Elna

Carles Puigdemont tancarà finalment la campanya electoral del 12-M a la Catalunya del Nord. La previsió inicial era que, després de celebrar un míting diari a Argelers, el candidat de Junts+ tanqués el divendres amb un míting als Jardinets de Gràcia de Barcelona, a través d'una pantalla.

Però el seu equip de campanya ha canviat de plans, argumentant l'èxit de convocatòria d'aquests dies, i ha programat també el tancament a territori nord-català. Per qüestions logístiques, aquest acte tindrà lloc a Elna, i no a l'espai Jean Carrère d'Argelers. Esperen que, com aquests dies, hi arribin autocars des de tot Catalunya.