Els Carlins obre la tercera edició de la seva convocatòria artística amb una crida a la participació d’actors, autors i companyies per a les seves línies de microteatre jove i de residències artístiques. Amb la intenció d’impulsar l’activitat i producció artística, la convocatòria s'adreça a propostes de tot el territori català.

Premi Jove de microteatre

Premia l’espectacle original i inèdit de microteatre produït per menors de 30 anys. Les obres seleccionades s’exhibiran en concurs a Els Carlins el diumenge 28 de maig. A diferència de les dues edicions anteriors que es buscaven propostes del Bages i Moianès, enguany la convocatòria s’obre a joves de tot el territori català. Els premiats rebran una dotació econòmica de 500€ en cas de guanyar el premi del jurat i de 150€ per al premi del públic.

Convocatòria de residències artístiques

Oberta a companyies professionals emergents del territori català per oferir suport a la creació i assaig en forma de residència artística a Els Carlins per poder preparar el seu muntatge, a canvi de la programació de la proposta a l’espai i de la recaptació generada per aquesta.

Convocatòria per al muntatge teatral anual de la Companyia Els Carlins

Convocatòria interna per a membres de la Companyia Els Carlins i que busca fomentar el teatre de caràcter amateur.

Terminis i sol·licituds: La línia del microteatre jove estarà oberta fins al 31 de març a les 23:59h. Les línies de residències artístiques i del muntatge de la companyia son de convocatòria oberta permanent fins a acabar l’any natural. Les sol·licituds es faran arribar a elscarlins@elscarlins.cat adjuntant la documentació que es requereixi.

La Convocatòria Artística de l’any passat va incloure una línia extraordinària pel redisseny de la imatge d’Els Pastorets d’Els Carlins, que va anar a càrrec de Joan Locubiche que va aconseguir vincular tradició i modernitat en el nou cartell. D’altra banda, la final de microteatre jove es va disputar entre tres propostes La Frontera; Iceberg; i L’Art de la Guerra. El premi, dotat amb 500€, va anar a parar a ‘Iceberg’ a càrrec de Nyx Artem: Ran Valdivia, Yaiza Armesto, Clara Ribot; Naia Valdívia i Natàlia. En una sola funció de poc més de 2 hores es van exhibir les 3 obres finalistes. Finalment, els dos muntatges de La Companyia Els Carlins fruit de la convocatòria 2021, van rodar amb més de 15 funcions per tot el territori català.

La Companyia Els Carlins actua avui al Kursaal

La Sala Petita del Kursaal acollirà aquest dijous, a les 19 h, el muntatge Somnis de teatre de la Companyia Els Carlins en una producció inspirada en l’obra teatral Stage Door d’Edna Ferber i George S. Kaufman que ret homenatge al món del teatre i a les actrius del teatre.

Al Nova York de la dècada dels anys 30, un grup d’actrius lluiten cada dia per aconseguir el difícil somni de triomfar als escenaris de Broadway. A la modesta pensió Footlights, s’hi allotgen l’actriu de vocació i fidel a la veritat del teatre, l’actriu els dies de glòria de la qual s’han acabat, l’actriu que s’abandona a la desesperació davant dels obstacles, l’actriu que prefereix optar per un camí més fàcil en el món del cinema i l’actriu sense gaire talent que només anhela la fama; totes diferents, però totes compartint la valentia de lluitar per aconseguir els seus propis somnis.

El muntatge, dirigit per Ivan Padilla Segués, està interpretat per Maria Sàenz Palau, Txell Vall Ferrer, Olga Bellorbí Rubio, Maribel Montardit Bohigas, Dani Ledesma Jiménez, Ivan Padilla Segués, Ignasi Rius Ferrer.

Les entrades per veure ‘Somnis de teare’ tenen un preu de 12 euros, (10€ amb carnet Galliner, majors de 65 anys i menors de 30), es poden comprar a les taquilles del Kursaal i per internet a www.kursaal.cat.