El festival de cinema de Berlin, que s'inaugura avui, i que va descobrir a nivell mundial el fenomen cinematogràfic dirigit per Carla Simón, Alcarràs, prepara nombroses sorpreses per a la seva 73a edició, entre elles, diverses produccions catalanes que podrien ser perfectament el relleu del film guanyador del cotitzat Os d'Or.

20.000 especies de abejas, opera prima d'Estibaliz Urresola, competeix dins la secció oficial amb un film rural i femení, rodat en castellà, francès i euskera, amb nombroses connexions amb Alcarràs, tot i que aquí el centre del relat l'ocupi una nena transsexual que fuig de la ciutat a causa d'un episodi de bullying. Serà la primera vegada que una cineasta espanyola estreni la seva obra de debut a la Secció Oficial de la Berlinale, on a més aquest any és l'única producció de l'Estat. L'estrena als cinemes està prevista pel 21 de abril del 2023. La pròpia Carla Simon formarà part del jurat internacional, dirigit per l'actriu Kirsten Stewart, que decidirà el palmarès.

Dins la secció Panorama competirà Matria, d'Álvaro Gago, que parteix del seu curt premiat a Sundance fa 5 anys i que aborda les tensions laborals d'una dona gallega de mitjana edat que decideix marxar per protegir la seva família. En català i també en gallec es presenta dins de la secció Generations Sica, de Carla Subirana, sobre la tragèdia d'una adolescent que espera el cos del seu pare després d'un naufragi; a l'apartat Forum s'ofereix el documental Anga, d'Helin Çelik, sobre la violència masclista. I també cal sumar en els "Berlinale shorts" el curt La herida luminosa, de Christian Avilés, demostrant que enguany les produccions catalanes tenen una presència excepcionalment intensa.

Però la Berlinale és molt més. Steven Spìelberg viatjarà fins a la capital alemanya per a una retrospectiva i un homenatge especial aprofitant l'estrena de Los Fabelman. I diverses de les joies vistes recentment a Sundance (com Last days o Talk to me) o l'esperada cinta d'animació Suzume, del creador de Your name, Makoto Shinkai, es compaginaran amb les estrenes de noms rellevants del cinema d'autor europeu, com Philippe Garrel, Margarethe Von Trotta, Rolf de Heer, Christian Petzold o l'espanyol Lois Patiño, que presenta Samsara, sobre el transcendent vincle budista entre una anciana i un adolescent.