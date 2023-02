Les cantants colombianes de fama internacional Shakira i Karol G llançaran ‘TQG', una cançó que té tots els números per convertir-se en un autèntic ‘hit’. La col·laboració entre aquest duet musical promet no passar desapercebuda, ja que les dues artistes tenen moltes coses en comú, per exemple, les seves experiències amb desenganys amorosos.

De moment, se sap que les sigles del títol de la cançó (‘TQG’) signifiquen ‘Te Quedó Grande’. Tanmateix, l’esmentada sigla podria traduir-se també en un «Te quiero Gerard» amb tota la ironia, i més tenint en compte que últimament Shakira està en ratxa, per la qual cosa podria seguir llançant més ‘hits’ a tall d’indirecta cap a la seva exparella.

Tot i que encara no s’ha publicat gaire informació sobre aquest pròxim llançament musical, ‘TQG’ està a punt de veure la llum, tal com va anunciar la intèrpret de ‘Bichota’ en una entrevista per a ‘The New York Times’. La seva temàtica serà el despit amorós, ja que Karol G, igual com Shakira, també va acabar la seva relació fa poc. Per aquesta mateixa raó, és probable que a Gerard Piqué li toqui rebre ‘hate’ de nou.

🚨 Karol G confirma al #NewYorkTimes la colaboración con Shakira, sera una balada con algo de reggaeton, se dice que tendrá mucha coreografía. Será un himno para dejar lo malo atrás. #TQG Is Coming. El mundo no está listo para el colapso que viene 🔥 pic.twitter.com/JESq20wyhK — Shakira en español 🎶 (@shakiracarla) 14 de febrero de 2023

Nou àlbum de Karol G

‘TQG’ formarà part del nou àlbum de Karol G, titulat ‘Mañana Será Bonito’, i la seva data d’estrena està prevista per al pròxim 24 de febrer del 2023. Per a l’artista de Medellín ha sigut un somni cantar amb Shakira i, per ara, es té constància que ja s’està gravant el videoclip d’aquest tema tan esperat pels fans de les dues paisanes.