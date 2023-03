El retrat 'Fillette au bateau' de Pablo Picasso ('Noia en una barca', traduït al català) s'ha venut en subhasta aquest dimecres per 18,1 milions de lliures (20,37 milions d'euros), segons ha informat la casa de subhastes Sotheby's.

"L'alegre retrat de Picasso de la seva filla es ven per 18,1 milions de lliures, en la seva primera aparició en una subhasta des de 1999, quan va ser venut per Sotheby's per 3,7 milions com a part de la col·lecció de Gianni Versace de 25 obres de Picasso", ha publicat Sotheby's a les xarxes socials.

El quadre, dedicat a la filla de l'artista, Maya, va ser pintat el 4 de febrer de 1938, quan ella tenia dos anys i mig. Picasso representa Maya a l'altura dels ulls i capta el seu caràcter a través del moviment a la pintura. La cara es representa amb la distorsió cubista habitual en els quadres de Picasso d'aquesta època.

L'artista va conservar el quadre fins la seva mort en 1973 i posteriorment va passar a ser propietat de Gianni Versace, abans de ser venut per Sotheby's el 1999 com a part de la col·lecció de 25 obres de Picasso. 'Noia en una barca' és el primer retrat de Maya que surt a subhasta des de 1999, segons assenyala l'empresa.

Picasso va pintar catorze retrats de Maya, la sèrie més important que va dedicar a un dels seus fills. En aquesta sèrie, l'alegria com a pare troba una expressió commovedora en l'alegria com a artista.

La reaparició de l'obra al mercat coincideix amb la defunció de Maya Ruiz-Picasso el 20 de desembre de 2022, als 87 anys. L'obra podrà veure's a Sotheby's Hong Kong (del 5 al 7 de febrer), Nova York (de l'11 al 15 de febrer) i Londres (del 22 de febrer a l'1 de març).

"En els retrats de Maya, Picasso va utilitzar la seva paleta de colors més alegre i brillant, i va fer servir una combinació d'estils per elevar la seva filla al mateix nivell que els quadres de la seva mare, Marie-Thérèse, el gran amor de l'artista, amb la qual associem els seus quadres més romàntics", ha assenyalat l'especialista principal del Departament d'Art Impressionista i Modern de Sotheby's, Samuel Valette.

La demanda de quadres de Picasso dels anys trenta continua sent forta. Una obra d'aquesta mena "és encara més notable per no haver aparegut al mercat en gairebé un cuarto de segle", ha assenyalat.

MAYA RUIZ PICASSO

Nascuda en la localitat francesa de Boulogne-Billancourt l'any 1935, Maya Ruiz Picasso va ser la segona filla del pintor malagueny i va dedicar gran part de la seva carrera professional a promoure el llegat del seu pare.

Maya Ruiz Picasso va morir el passat 20 de desembre als 87 anys. La seva mort es produïa a les portes del començament de l'any Picasso, amb motiu del 50 aniversari de la mort de l'artista.