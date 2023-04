Manresa ha tornat a bategar al ritme de la dansa contemporània, però aquest any ho ha fet en dos nous espais: la plaça de Crist Rei i el pati del teatre Kursaal. La directora artística de l'esdeveniment, Laura Bataller, ha assegurat que el canvi d'escenaris els ha permès apropar el festival a un públic més ampli. "El nostre plantejament ha estat connectar encara més la dansa amb el públic" ha subratllat.

La cinquena edició del festival Batecs ha presentat quinze propostes al llarg de tot el cap de setmana. Segons Bataller, el públic ha repost d'una forma molt entusiasta, ja que "portar la dansa al carrer és una manera de fer-la accessible per a tots els públics". Almenys un centenar d'espectadors es van congregar ahir entre els dos espais on es van dur a terme els espectacles de la darrera jornada del festival.

Un dels grans fets diferencials d'aquesta edició del Batecs ha estat l'ús d'objectes més o menys quotidians com a element central dins les coreografies de dansa contemporània. Avui diumenge el festival ha començat amb dues actuacions on una jaqueta i un abric es van convertir en ballarins. En l'espectacle "nunca bailaré solo" interpretat per Diego Martínez, el ballarí i la seva peça d'abrigar van conformar un duet que expressava el sentiment de solitud.

Una de les actuacions més sorprenents d'avui ha estat la que portava per títol "Altehia", on quatre ballarines han fet també d'actrius en representar el que gairebé es podria qualificar d'obra de teatre. Ha estat una reflexió sobre què és la veritat amb tocs d'humor, tragèdia i sobretot, dansa.

Després de cinc anys de festival, la projecció de l'organització del festival de dansa de Manresa és continuar creixent i ser present a més llocs de la ciutat. Laura Bataller ha revelat que "ens agradaria molt poder arribar als barris i no només quedar-nos al centre".

Pel que fa a la selecció dels espectacles pel festival, es trien segons el fil argumental de cada edició. El lema d'aquest any ha estat "deixa'm ballar des d'on batego", per la directora artística de l'esdeveniment, aquesta frase vol dir "saber trobar la llibertat d'expressió a través de la capacitat del llenguatge de la dansa". També confessa que cal que siguin espectacles que puguin arribar a la gent perquè "la dansa contemporània pot fer respecte de vegades".