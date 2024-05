Aragonès encarrega documents a cada departament per facilitar el traspàs al futur govern

El president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, ha encarregat als departaments que preparin documents de traspàs detallats per facilitar al màxim la transició institucional al pròxim govern. Segons fonts de la Presidència, Aragonès ha començat també una sèrie de reunions amb els consells de direcció de cada departament per parlar de les principals carpetes obertes. Després d'haver anunciat que es retirarà de la primera línia política, Aragonès prefereix no condicionar públicament els debats postelectorals oberts. I, per aquest motiu, en els pròxims tindrà un perfil públic més baix. Donarà la seva opinió als òrgans interns d'ERC i acompanyarà el partit en la presa de decisions.

Des de Presidència, apunten que Aragonès està centrat en la feina de govern, les urgències i les necessitats que li corresponen a un govern en funcions. Però que també ha començat ja la feina per facilitar la transició cap al pròxim govern. I és que ERC ha dit des del primer moment que el seu paper després del 12-M és a l'oposició.

Pel que fa a l'agenda per als pròxims dies, Aragonès té previst participar en la inauguració de la Reunió del Cercle d'Economia, dimecres que ve, i un acte per commemorar el 25è aniversari de l'FP a Catalunya, dimarts que ve.

No té previst però pronunciar-se públicament sobre l'escenari postelectoral perquè prefereix no condicionar aquests debats. Sí que ho farà als òrgans interns del partit, on es manté com a coordinador nacional d'ERC. De fet, amb la marxa d'Oriol Junqueras com a president del partit després de les eleccions europees del 9 de juny, serà Aragonès i la secretària general, Marta Rovira, els que estaran al capdavant per decidir què fer de cara a una eventual investidura de Salvador Illa o Carles Puigdemont, els dos candidats que s'han postulat per presentar-s'hi.