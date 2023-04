Ganes de passar una bona estona i molta expectació acumulada. L’actriu Judit Martín, la humorista que va interpretar la Verge del Rocío en el programa Està passant, de TV3, en el qual es va convertir en la polèmica de la setmana, arribava divendres al teatre Conservatori de Manresa amb el seu Not talent enmig de la voràgine crítica enfurismada pel gag. Farà alguna al·lusió a la batussa mediàtica, es demanava el públic? Doncs sí: «La sala ja estava plena abans de tota la moguda!», va dir. I tenia tota la raó. L’espectacle començava amb els aplaudiments dels assistents.

Not talent és un cant a la mediocritat, un xou que celebra el fracàs. I la missió de l’actriu, acompanyada per una bona i divertida còmplice com és Emma Bassas –a més d’una bona galeria de personatges– és desgranar, guiar i indicar com conviure amb la mediocritat amb dosis d’humor molt naïf i la participació del públic. Destacar l’excel·lent capacitat d’improvisació de l’actriu (com té acostumada la seva audiència a la ràdio i a la televisió): gairebé es pot dir que més de la meitat del muntatge és una improvisació controlada que en la funció a Manresa va tenir la participació del públic, en especial d’un jove espectador que va fer les delícies de l’actriu en un dels moments del muntatge. Histriònica, directa, honesta, Judit Martín va aconseguir que el ple del Conservatori l’acomiadés amb forts aplaudiments.