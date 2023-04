Demà, presentació i homenatge a Soldevila

El llibre ha estat fet a vuit mans. Un dels seus autors, Llorenç Soldevila (1950-2022), va morir poc abans de que donessin el llibre per tancat. Tot el procés de maquetació i impressió s’ha fet sense ell. És per això que l’acte de presentació de demà (19 h) a Can Gibert de Monistrol de Montserrat serà també un homenatge. Soldevila va ser l’autor de l’ambiciosa col·lecció Geografia literària dels Països Catalans i era especialista en l’obra de Jacint Verdaguer, Josep Pla, Mercè Rodoreda, Miquel Martí i Pol, Baltasar Porcel i Agustí Bartra entre d’altres. Doctor en Filologia Catalana, va ser professor titular de la Universitat de Vic des del 2005. «Aquest és un llibre d’història que l’hem somniat durant anys, més de cinquanta», va deixar escrit Soldevila en el mateix llibre abans de morir. Cita com a punt de partida del projecte la revista local Art i esplai, que es va publicar del 1970 al 1972, quan va ser clausurada pel règim franquista. «En aquest llibre s’hi narren episodis montserratins que mai havien interessat a ningú perquè formaven part de la història menuda».