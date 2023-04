La manresana Sara Roy ha publicat aquest dimarts ‘Tocar el cel’, la cançó oficial de l’Embotona’t Festival, una iniciativa que vol apropar la cultura a aquelles persones que habitualment tenen dificultats per accedir-hi. El festival, que celebrarà la primera edició el pròxim 11 de juny al Poble Espanyol de Barcelona, neix d’una proposta de col·laboració de la Fundació Aspasim i el seu taller ocupacional El Botó Màgic, una companyia de conta contes per a infants formada per persones amb discapacitat intel·lectual. El festival comptarà amb una jornada plena de música, activitats i cultura per a tota la família. ‘Tocar el cel’ és una cançó alegre i esperançadora que pretén sensibilitzar de les problemàtiques de nens amb discapacitats.

Roy es va sumar a la iniciativa i va decidir viure en primera persona la tasca que desenvolupen els monitors, que la van inspirar per compondre l’himne. La cançó és “diferent” a la resta del cançoner de la cantautora, han explicat en un comunicat. Membres d’El Botó Màgic se sumen a Roy per cantar la tornada del single.